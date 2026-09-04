Todo lo que se sabe sobre el caso de los restos óseos del bebé hallado en Tarragona: los padres tenían 28 perros en condiciones deplorables

Tragedia en Tarragona. Los Mossos d'Esquadra han localizado los restos óseos del pequeño Nizan, de apenas 18 meses, en una casa de la calle Major de la localidad de Santa Bárbara. Los padres, que responden a los nombres de Jesús A. R., de 35 años, y Cristina S. C., de 29, han sido detenidos como responsables de su muerte y de haberlo enterrado dentro de una caja de cartón.

Cuando llegaron los agentes, descubrieron las condiciones infrahumanas en las que vivían, con hasta 28 perros desnutridos y hacinados entre heces, basura y restos de otros canes muertos, con claros símbolos de maltrato animal.

El aviso del abuelo y una huida hacia Castellón

El abuelo del bebé tuvo que vivir una auténtica pesadilla cuando su nuera le confesó que había matado a su nieto, de apenas 18 meses, y posteriormente lo había enterrado en el domicilio de la pareja. Aquella llamada el 28 de agosto provocó que acudiera a la policía para denunciar los hechos y dar la voz de alarma.

La Policía Nacional, junto a los Mossos d'Esquadra, emitió una orden de busca y captura de los padres por un presunto delito de homicidio, con la difusión de sus fotos y sus nombres y apellidos. Estos huyeron dirección Castellón, donde tenían una vivienda.

Finalmente, fueron detenidos en la estación del Norte de Valencia gracias a la colaboración de un vigilante de seguridad, como desvela Las Provincias: los agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional le dieron el alto a la pareja y, al ver que pesaba sobre ellos una orden de arresto, los detuvieron.

28 perros en condiciones deplorables

Los animales son el reflejo de lo que tuvo que soportar el bebé de apenas 18 meses. Los Mossos d'Esquadra acudieron al domicilio durante el pasado fin de semana para tratar de localizar al bebé y se encontraron con una situación de extrema insalubridad.

En el interior de la vivienda fueron localizados 28 perros, muchos de ellos en condiciones de desnutrición y falta de higiene. Algunos de los animales estaban muertos. Los perros que se encontraban con vida fueron trasladados a la protectora Associació Engrescats Amposta.

El estado del inmueble ha obligado además a realizar trabajos de limpieza, pues se encontraba lleno de excrementos, suciedad y con un hedor que los trabajadores calificaron de "insoportable". Durante varios días, trabajadores de una empresa especializada han retirado grandes cantidades de residuos y varios camiones de basura del interior de la casa. La vivienda cuenta con varias plantas, además de una azotea y un aparcamiento.

El alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, ha reconocido que las condiciones del domicilio no eran adecuadas. "No era el mejor lugar para vivir", ha señalado, al tiempo que ha explicado que el Ayuntamiento y los servicios sociales ya habían tenido conocimiento de la situación de la familia.

La madre ya tenía delitos pendientes

Según se informó ayer en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, la madre también estaba siendo buscada por la Ertzaintza por un presunto delito de estafa. Además, se le suma el robo de varios de los perros y el presunto delito de maltrato animal.

Con los restos ya localizados, una de las principales incógnitas pasa ahora por determinar cuándo y cómo murió el bebé. La autopsia y los análisis forenses deberán aportar información sobre las circunstancias del fallecimiento y permitir avanzar en la investigación.

La pareja arrestada tiene además otros cinco hijos, dos de ellos tutelados por la Generalitat Valenciana. Los vecinos, que cuentan que vivían en la localidad de Santa Bárbara desde 2019, desvelan que las otras hijas que tenían llevaban meses sin ir al colegio.