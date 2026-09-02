Las familias se preparan para la vuelta al cole más cara: este es el gasto para el curso 2026/2027

Llega el mes de septiembre y las familias se preparan para la vuelta al colegio. Aunque parece un gasto menor, lo cierto es que en muchos hogares se necesita hacer muchos números para afrontar este gasto que aparece cada año. Comprar libros, material, uniformes o dispositivos electrónicos son algunos de los 'deberes' de las familias antes de que arranquen las clases.

Un desembolso que se repite anualmente pero que, sin embargo, no deja de crecer. Y es que tras cada verano, las familias deben gastar más dinero para preparar la vuelta a las clases de sus hijos. Así lo han apuntado diversos informes, que señalan que el gasto medio ha alcanzado un nuevo récord en este 2026.

En concreto, tal y como apuntan desde Idealo o la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la vuelta al cole en 2026 puede suponer un desembolso mínimo de 505 euros por hijo.

La vuelta al cole más cara

2026 comienza cuesta arriba para millones de familias. El incremento de precios también se nota en el material escolar y muchos tendrán que hacer un gran esfuerzo para preparar la vuelta al colegio de sus hijos. Según los estudios de Idealo y la OCU, el coste mínimo de la compra de material alcanza los 505 euros.

Se trata de un incremento moderado respecto al año pasado, puesto que apenas es de un 0,78 %. Sin embargo, si se echa la mirada a años atrás, la subida se convierte en notable. La vuelta al cole cuesta casi un 19 % más que en 2022, cuando el gasto total alcanzaba los 425 euros, una diferencia de 80 euros por alumno en los últimos cuatro años.

Además, según explica la OCU, al desembolso inicial se suman los gastos mensuales como la cuota escolar, el comedor, la ruta o las actividades extraescolares, por lo que el gasto anual asciende hasta los 2.500 euros.

Pero no queda aquí. Las previsiones de la Asociación Española de Consumidores no son más optimistas. Y es que el análisis apunta a que el coste medio parte desde los 635 euros, una diferencia clara entre los anteriores análisis. A ello hay que sumar el factor de la región, por lo que las cifras pueden ser superiores en algunos casos como Madrid o Barcelona.

Los materiales más caros

Los culpables de este desembolso son todos aquellos materiales necesarios para empezar el nuevo curso. En lo más alto aparecen los libros de texto, en este caso el principal gasto de la vuelta al cole. Según Idealo, esto representaría el 73% de los 505 euros iniciales, es decir, una gran parte del coste total.

A ellos se suman las mochilas, el producto que más incrementado su precio en el último año (de 29,42 euros a 32,73 euros), y la papelería, que también se encarece pasando de 48,26 a 50,80 euros. No obstante, la esperanza de las familias reside en la compra de libros de texto digitales. Los datos señalan que sustituir los libros de texto en papel por libros digitales reducen el coste de 505,16 a 340,83 euros, es decir, un 32,5 % menos.

Las comunidades más caras

Más allá de los materiales, el coste de la vuelta al cole también varía según la comunidad autónoma donde se estudie. La OCU detalla que Madrid encabeza el gasto escolar, con una media de 3.512 euros anuales por hijo, seguida de Cataluña, con 2.994 euros, la Comunidad Valenciana, con 2.190 euros, y Andalucía, con 2.007 euros.

Además, el tipo de centro también marca el gasto. Tal y como desglosa el informe, el desembolso anual de escolarización puede ir de los casi 1.300 euros de media por hijo en un centro público, a superar los 8.700 de en un centro privado. Por su parte, la diferencia entre un centro privado y un centro concertado supera los 5.000 euros.

Consejos para evitar gastar de más

Ante las dificultades que puede suponer el regreso de los alumnos a los centros, la OCU ha compartido una serie de consejos para ahorrar al máximo en las compras de septiembre. Estos son: