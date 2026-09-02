Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, condenado por casi cuadruplicar la tasa de alcohol permitida al volante

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, ha sido sentenciado por un crimen contra la seguridad vial tras manejar bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria. Durante un control de tráfico en San Bartolomé de Tirajana, el defensa, de 23 años, fue detenido a las primeras horas del 16 de agosto.

En la primera prueba Asencio arrojó un nivel de alcohol de 0,90 miligramos por litro de aire espirado y en la segunda 0,88, cifras que prácticamente cuadruplican con el límite máximo permitido para un conductor convencional, que está establecido en 0,25 mg/l. La cifra supera, además, ampliamente el límite de 0,60 mg/l a partir del cual la conducción bajo la influencia del alcohol es un delito penal.

Asencio reconoció los hechos en un juicio rápido

El jugador madridista reconoció los hechos tres días después, durante un juicio rápido celebrado el 19 de agosto. Según las informaciones publicadas, los agentes le dieron el alto cuando circulaba por la autopista GC-1, a la altura de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. No sufrió ningún accidente ni fue acusado de conducción temeraria.

La sentencia, dictada por conformidad, establece para Asencio una multa de 14.400 euros, correspondiente a cuatro meses con una cuota diaria de 120 euros. Además, el futbolista deberá permanecer ocho meses sin permiso de conducir.

El futbolista se encontraba en Gran Canaria durante su recuperación de una lesión muscular. El Real Madrid informó el pasado 30 de julio de que Asencio sufría una lesión en el recto femoral de la pierna derecha y que quedaba pendiente de evolución. No es la primera polémica que rodea al futbolista, tras verse envuelto en un caso de difusión de un vídeo sexual grabado a una menor de edad.