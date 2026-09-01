Dónde se jugará la final del Mundial 2030: esto es lo que dijo Pedro Sánchez ayer

La entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta sigue siendo el tema principal de conversación, y con razón. Un mes después, miles de migrantes siguen vagando por la ciudad, esperando un futuro mejor que el que les espera en Marruecos. Mientras, el Gobierno se mantiene lento y "paciente", mientras desde Ceuta reclaman la intervención inmediata para llegar a una solución cuanto antes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a los micrófonos de la Cadena SER, donde apareció por primera vez en un mes, para ser preguntado en relación al conflicto y a otros temas de interés. Entre esos otros temas se encuentra la cuestión de dónde se disputará la final del Mundial 2030, torneo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

"Estamos trabajando para que así sea"

Al final de la entrevista, Sánchez es preguntado por la final del Mundial 2030. "¿Se va a jugar en España?", a lo que el presidente del Gobierno responde: "Hemos ganado el Mundial en Sudáfrica, hemos ganado el Mundial en Estados Unidos; ya va siendo hora de que lo ganemos en casa, ¿no?"

Lejos de confirmar si será al 100% en nuestro país, con el Santiago Bernabéu y el Camp Nou como principales candidatos a albergar dicha final, Sánchez comienza a dudar con su respuesta: "Bueno, ya me piden a mí, claro, porque... a ver...", sin terminar la frase.

Sin pillarse los dedos, el presidente del Gobierno explica que "vamos a trabajar para que sea aquí, no le quepa la menor duda". Añade que "tenemos todas las condiciones para que se celebre en España".

A la pregunta de "si Infantino se lleva la final del Mundial a Marruecos, ¿ustedes van a tragar con eso?", Sánchez, visiblemente nervioso, vuelve a repetir su discurso: "Pero es que vamos a trabajar para que sea aquí. Hemos ganado en Sudáfrica, hemos ganado en Estados Unidos... pues hombre, ya toca ganarla aquí en España, ¿no?"

Una posible final en Marruecos

La influencia creciente de Marruecos dentro de la FIFA ha sido uno de los factores más comentados durante todo el proceso. En los últimos años, el presidente del organismo, Gianni Infantino, ha elogiado en repetidas ocasiones el papel del país africano como potencia emergente del fútbol mundial, destacando sus inversiones en infraestructuras deportivas y su capacidad para organizar grandes competiciones internacionales.

En 2024 llegó incluso a afirmar que Marruecos "se está preparando para unir al mundo" con motivo del Mundial 2030.

La estrecha relación entre la FIFA y las autoridades marroquíes alimentó todo tipo de especulaciones durante la negociación de la sede de la final. En las semanas previas a la decisión aparecieron informaciones que vinculaban la elección de Casablanca con los apoyos africanos que necesitaba Infantino dentro de la FIFA, unas informaciones que han sido desmentidas oficialmente por el organismo internacional.

Vox, Podemos y Sumar se unen para pedir "la exclusión de Marruecos" de la candidatura

La llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma ha provocado que varios partidos, bastante alejados entre sí en el espectro político, hayan reclamado la exclusión de Marruecos como país organizador al considerar que Rabat había utilizado la inmigración como instrumento de presión diplomática.

Por un lado, Vox aseguraba que se había producido una "quiebra absoluta de la confianza" entre ambos países y considera que Marruecos ya no reúne las condiciones para compartir con España y Portugal la organización del torneo. En su iniciativa, Vox argumenta que Rabat "no es un socio leal ni fiable" y que la candidatura conjunta requiere una relación de cooperación y estabilidad que, a su juicio, ha desaparecido.

Con la misma idea, pero con distinto argumento, Sumar y Podemos también reclamaban llevar una candidatura únicamente entre España y Portugal. La formación liderada por Yolanda Díaz vincula su petición a la gestión de la crisis migratoria y a las denuncias sobre derechos humanos, defendiendo que España no debería compartir la organización del campeonato con un país al que acusa de utilizar la migración como herramienta de presión política.

Por su parte, el Gobierno español mantuvo en todo momento su respaldo a la candidatura conjunta, aunque defendiendo que la final debía disputarse en territorio español por razones organizativas y deportivas, sin otorgar garantías de que así será.