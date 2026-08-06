MUNDIAL 2030

Vox se une a Sumar y Podemos para pedir la exclusión de Marruecos del Mundial 2030

Los de Santiago Abascal han presentado una proposición no de ley exigiendo la exclusión de Marruecos de la organización del Mundial de fútbol de 2030, una posición que coincide con las iniciativas ya planteadas por Sumar y Podemos durante el día de ayer.

Sumar registra una iniciativa en el Congreso para pedir que España no organice el Mundial 2030 con Marruecos

Toño López-Carrasco

Madrid |

Imagen de archivo de los tres presidentes del Gobierno de España, Portugal y Marruecos junto a Infantino, presidente de la FIFA.
Imagen de archivo de los tres presidentes del Gobierno de España, Portugal y Marruecos junto a Infantino, presidente de la FIFA. | Getty Images

La crisis diplomática entre España y Marruecos tras los hechos vividos en Ceuta la semana pasada han provocado un inusual consenso político en el Congreso. Ayer, Sumar y Podemos presentaban una proposición no de ley en el Congreso para pedir que España deje de compartir con Marruecos la organización del Mundial de fútbol de 2030, que también tiene como sede a Portugal, "a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta".

Hoy ha sido el turno de Vox, que ha registrado otra proposición no de ley para instar al Gobierno a solicitar ante la FIFA la exclusión de Marruecos como país coorganizador del Mundial de fútbol de 2030, una postura que coincide con las ya planteadas por Sumar y Podemos, pero por motivos distintos.

El partido de Santiago Abascal sostiene que los recientes episodios en la frontera de Ceuta han supuesto una "quiebra absoluta de la confianza" entre ambos países y considera que Marruecos ya no reúne las condiciones para compartir con España y Portugal la organización del torneo. En su iniciativa, Vox argumenta que Rabat "no es un socio leal ni fiable" y que la candidatura conjunta requiere una relación de cooperación y estabilidad que, a su juicio, ha desaparecido.

Cabe recordar que, además, desde Marruecos presionan para que la final del Mundial se juegue en su país, cuando la propuesta inicial corría a cargo únicamente de España y Portugal. Desde la FIFA también parece que se podría jugar en Rabat, algo que ha provocado la indignación de muchos aficionados, que ven cómo la candidatura carece de sentido.

Sumar y Podemos ya habían pedido revisar la candidatura

La propuesta de Vox llega apenas un día después de que Sumar registrara otra iniciativa parlamentaria para abrir un debate sobre la continuidad de Marruecos como anfitrión del Mundial. La formación liderada por Yolanda Díaz vincula su petición a la gestión de la crisis migratoria y a las denuncias sobre derechos humanos, defendiendo que España no debería compartir la organización del campeonato con un país al que acusa de utilizar la migración como herramienta de presión política.

En la misma línea se ha pronunciado Podemos, que también ha reclamado que Marruecos quede fuera de la organización del torneo y ha defendido que el Mundial pueda celebrarse únicamente entre España y Portugal.

Aunque los tres partidos coinciden en reclamar la exclusión de Marruecos, sus argumentos son diferentes: Vox centra su discurso en la seguridad, la política exterior y el deterioro de las relaciones bilaterales tras la crisis de Ceuta, mientras que Sumar y Podemos justifican su posición por razones relacionadas con los derechos humanos y el uso político de los flujos migratorios.

Por el momento, el Ejecutivo no ha modificado su posición y continúa respaldando la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para albergar el Mundial de 2030, pese a las diferencias surgidas dentro de la propia mayoría parlamentaria. La FIFA tampoco ha anunciado ningún cambio respecto a la organización del torneo, cuya sede fue adjudicada conjuntamente a los tres países, además de los partidos inaugurales previstos en Uruguay, Argentina y Paraguay para conmemorar el centenario del campeonato.

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