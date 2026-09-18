Latorre, sobre el traslado de migrantes al puerto de Ceuta: "Comienza la lucha por hacerse con un refugio"

La primera noticia de la madrugada es la detención del que sería el presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte, esta chica de 21 años que fue apuñalada el sábado pasado en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, en un crimen que ha conmocionado a España y en buena medida también a México.

Según la gobernadora de este estado de Morelos, el sospechoso, conocido como 'El Trompas', le robó el móvil a la víctima y en el forcejeo pues terminó matándola. El fiscal de Morelos, Fernando Boomecron, ha aclarado que se le va a imputar por feminicidio y que se va a buscar para él una pena máxima de 70 años.

Y la razón de darle esta categoría al crimen es porque efectivamente se han hallado señales de ensañamiento en el cuerpo de la chica, de esta estudiante, Claudia Tacoronte, y consideran que esto va más allá de un mero robo.

Precisamente hoy estaba previsto que la familia de esta estudiante llegara a México para hacerse cargo de los trámites y de la repatriación del cuerpo de la estudiante canaria.

El traslado de migrantes al puerto de Ceuta

La otra noticia nos lleva a Ceuta, donde se están produciendo momentos de verdadera tensión porque se ha apresurado el gobierno para trasladar a los inmigrantes que permanecen a la intemperie en poblados chabolistas, en las calles, al refugio provisional del Puerto, que si bien no ha sido autorizado por la Audiencia Nacional, se ha levantado ya la paralización que obraba tras la cautelarísima que pedía el Sindicato Unificado de la Policía.

Es decir, está permitido el traslado y como las plazas son limitadas, 1.700 y hay casi 10.000 inmigrantes, un número indeterminado entre los 8.000 y los 11.000, en esos márgenes nos estamos moviendo en Ceuta y como llevan 50 días, más de 50 días viviendo a la intemperie una situación verdaderamente degradante en la que además se ha enseñoreado la violencia, se producen enfrentamientos constantes, se han vivido momentos de verdadera tensión ese traslado porque todos ellos quieren hacerse con un sitio en esos campamentos provisionales.

Así que la policía ha tenido que paralizarla, paralizar el traslado. Estamos viendo una cámara de Antena 3 ha captado el mismo momento del comienzo del traslado y ha seguido ese traslado in situ en una información de primicia y ofreciendo lo que es una estampida de inmigrantes que se conducen hacia el puerto.

Desde luego el traslado, lejos de ser ordenado, está resultando lo suficientemente caótico para que haya sido paralizado y para que sobre todo, reine la confusión porque se producen carreras de inmigrantes que tratan de llegar, tratan de alcanzar un refugio que llevan esperando desde hace más de 50 días.

Es algo similar a lo que estaba ocurriendo en la Loma Colmenar, donde se metían donde podían en los matorrales, dormían en las aceras alrededor de la calzada, todo porque existía el rumor de que iban a levantar allí un refugio provisional.

Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el puerto. Es que la Audiencia Nacional ha tomado una decisión que le ha hecho regresar al lado bueno de la historia. Porque hay que felicitar ahora a los jueces de la Audiencia Nacional, a los jueces en concreto de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional porque han salido ya de la lista negra del Gobierno. Ya no formarían parte de un complot judicial, al menos por ahora.

24 horas después de suspender el traslado de inmigrantes a las carpas que el Gobierno ha levantado en el puerto de Ceuta tomaban la primera decisión en firme, que es denegar la suspensión cautelarísima que solicitaba el sindicato policial SUP.

¿Quiere esto decir que le dé la razón al Gobierno en la instalación de este campamento en una infraestructura crítica? No.

Lo que hace es denegar por razones de interés general que se suspenda el traslado hasta que se tome la decisión definitiva. Es decir, que no han entrado todavía en el fondo del asunto. Lo que hace el tribunal es permitir el uso del puerto mientras analiza los documentos por los que se aprueba la instalación allí de las carpas.

Pero un puerto es una infraestructura crítica y que una decisión sea legal no significa que no sea una locura o que no sea una irresponsabilidad.

Si estamos en un contexto de guerra híbrida y esto es un ataque a la integridad territorial del país, lo razonable es proteger las infraestructuras críticas, no que se vea afectado un enclave que es fundamental para el funcionamiento de Ceuta, como es su puerto, que es a donde llegan los ferrys.

Bueno, es un punto de acceso primordial para Ceuta. Se llega o en helicóptero o en ferry y en helicóptero las plazas son muy limitadas y luego además las mercancías que llegan allí y todas las zonas sensibles que hay en un puerto y por eso es una infraestructura crítica.

Pero lo más urgente es ocuparnos de ese traslado que ya se está produciendo. No, no sin problemas. De hecho, con mucha tensión y mucho desorden hacia el refugio provisional que habría levantado ya el Gobierno.

Comienza la lucha por hacerse con un refugio después de 50 días viviendo a la intemperie. Por cierto, fíjense si se está deteriorando la situación y sí es peligroso lo que allí está ocurriendo, que basta una chispa para prender lo que es.

Es que los ceutíes lo venimos repitiendo y es verdad que ya es un lugar común, pero no deja de ser cierto. Duermen cada día sobre un barril de pólvora. Margarita Robles ha visitado en el Hospital Militar Gómez Ulla a los dos militares ingresados con heridas graves.

Uno de ellos tiene la rodilla destrozada porque la atacaron cuando trataba de evitar que robaran a una mujer que acababa de comprar en un supermercado. El otro tiene el peroné roto y el hombro dislocado cuando un grupo de inmigrantes le empujaron sobre las rocas cuando trataba de identificarles.

Y ahora otra vez hemos visto escenas de tensión, enfrentamientos entre los propios inmigrantes por hacerse con una de las tiendas instaladas en estos campamentos provisionales después de haber dormido en chabolas levantadas con absoluta precariedad en la playa del Trampolín.

La decisión de la Eurocámara sobre Ceuta

Lo más curioso de la resolución con la que el Parlamento Europeo mostró su apoyo a los ceutíes y señaló la responsabilidad de Marruecos es que es una reaccion muy parecida a la que el Gobierno español y con él todo el oficialismo reclamaba a los socios europeos en las horas posteriores al asalto.

Sí, justo cuando Pedro Sánchez denunciaba un ataque a la integridad territorial de España. Pedían que no se hablara de una crisis migratoria porque esta era de una naturaleza completamente distinta y se reclamaba a los gobiernos europeos solidaridad con un aliado que estaba siendo atacado y se pedia no culpar ni a la regularización ni a la política migratoria del Gobierno.

Hoy sin embargo los socialistas trataron de vetar esta resolución, de evitar cualquier mención a Marruecos y por supuesto de reducir lo ocurrido a una crisis migratoria, una de tantas que sufre la frontera sur de Europa, si acaso esta con mayor molestia para los ciudadanos por las dimensiones del éxodo.

Ninguna palabra es inocente y mucho menos la que fija la naturaleza de lo ocurrido. El Europarlamento asume que en Ceuta se ha producido una invasión.

El documento, claro, es mucho más duro de lo que hubiera sido si no se hubiera roto la alianza de populares y socialistas en Estrasburgo. Finalmente ha sido pactado con el grupo de Giorgi Meloni que es este al que pertenece, con lo cual cae en algunas contradicciones, como culpar a la vez a Marruecos y a la regularización. O sea, habría invasión pero también habría un efecto llamada.

Pero lo sustancial es que términos como ataque híbrido aparecen reflejados en este documento, en el que se adivina al fin la conciencia europea de que tiene una frontera sur cuya custodia es una responsabilidad compartida, porque su vulnerabilidad afecta a todos los miembros de la Unión y en particular al espacio Schengen.

¿Y esto va a tener alguna consecuencia práctica? Veremos, por de pronto lo que ha quedado al descubierto es que el Gobierno ni siquiera tiene una version que ofrecer de lo ocurrido. Y si no los sabes lo que te ha ocurrido difícilmente puedes pedir ayuda a los que te rodean. Es tal el celo por por proteger a Marruecos que quien se desproteger así es España.

La eficacia que puede tener una respuesta española a cualquier desafío marroquí como estado nación es mínima si se compara con la capacidad de coacción que tienen como miembro de la Unión Europea. Es tal la dependencia comercial, la importancia de los acuerdos de pesca… son tales las represalias que puede adoptar la Unión, que es algo peor que una idiotez el que España pretenda renunciar a todo ello, pero esta es la estrategia, o la falta de estrategia o la parálisis o saber qué del Gobierno.

Hace unas horas Alberto Núñez Feijóo se felicitaba de este resolucion cuyo origen esta en los eurodiputados del PP

Y mientras tanto, la Audiencia Nacional se descuelga del complot judicial porque ha resuelto a favor del gobierno y ya es buena… porque permitirá realojar a los inmigrantes en el puerto de Ceuta. Que porque algo sea legal no deja de ser un mala decision porque es una infraestructura crítica y ante un ataque híbrido las infraestructura críticas se protegen, no se vulneran… los militares del Gómez Ulla.

Prosigue la polémica de Ayuso sobre la compra del ático

Esta que oyen es la tercera versión que ofrece el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el ático que compró una empresa pública y que ayer no consiguió vender. Entendemos que será la definitiva, porque Miguel Ángel Garcia, consejero de Presidencia, está leyendo las razones de la compra directamente del expediente de la operación. Y aunque sea la tercera versión, por primera vez se reconoce que servirá para el alojamiento de autoridades del gobierno autonómico. O sea que las otras versiones o eran falsas o estaban incompletas si queremos ser más amables.

Les decíamos cuando Isabel Díaz Ayuso quiso zanjar todo esto con un "chao, pescao"

Que había algo peor que comprar el piso y es venderlo. Porque es una decisión culposa. Si la operación está justificada, si hay razones objetivas para la compra… por qué había de venderse… Bueno, pues aún peor es si se pone a la venta y nadie acude a la subasta, porque entonces ni siquiera se recauda el dinero para los incendios.

Como entendemos que el patrimonio público no es un mercadillo benéfico y que las empresas públicas no son Christies y no compran las cosas para sacarlas a subasta, el asunto permanece inexplicada. Y la operacion habrá sido aún más ruinosa política que económicamente. Porque Madrid no se va arruinar por una operación de 6 millones, pero, claro, precisamente por ello es tan ridícula la venta benéfica, porque tal y como se ha demostrado, la Comunidad de Madrid no necesita liquidar patrimonio para sufragar los trabajos de reconstrucción por los incendios.

Peor que haberlo comprado, ha sido intentar venderlo y aún peor que nadie quiera comprarlo. Creo que hoy vuelve a salir a la venta. 6 millones. Una oportunidad. Que por un poco más casi te compras la Casa de Sorolla, que está casi debajo y que es un lugar precioso. De verdad, muy recomendable.