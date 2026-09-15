El duro relato de la hermana de Claudia, la española asesinada en México: "Le clavó un cuchillo en el vientre sin justificación"

Lara Tacoronte, la hermana de Claudia, la estudiante grancanaria de intercambio que murió apuñalada en México este fin de semana, ha denunciado que nadie avisó a su familia de que otras tres mujeres habían sido asesinadas en el último año en la misma universidad, la Autónoma de Morelos.

"¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada? La gente que estáis viviendo allí, que estudiáis en ese sitio: ¿por qué nadie hace nada?", se lamenta Lara Tacoronte en un vídeo que ella misma ha publicado en sus redes sociales.

"No tengo palabras, no sé qué decir, más allá de que vivimos en una sociedad enferma, llena de gente... inhumana", asegura, para añadir que no entiende "nada" del suceso. "Se fue a México de intercambio y anoche (el domingo) alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Salió corriendo, él fue detrás de ella y le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias, sin ningún tipo de justificación", relata.

"¿Qué necesidad tiene de apuñalar a alguien porque te da la gana, porque sí? Ella no hizo nada, simplemente salió corriendo, buscó ayuda y el tío fue a rematarla", cuenta, para después lamentar que "ese señor está por ahí suelto, en algún sitio de México viviendo la vida y con un móvil nuevo supongo".

Su hermana Lara confirma que llevaba poco "menos de un mes, tres semanas" en la ciudad de Cautla, adonde se había desplazado con un programa de intercambio desde la Universidad de Granada, en la que estaba cursando un grado de Educación Infantil.

Nadie avisó a Claudia ni a su familia de los recientes asesinatos

Lara Tacoronte subraya que nadie había avisado a Claudia de que iba a una universidad donde en el último año habían matado a otras dos mujeres, la última en junio, una circunstancia de la que ya se enteró allí y que tenía asustados a sus padres. "Me parece increíble, cuando mi hermana llegó, nadie sabía nada, resulta que la universidad hacía nada habían asesinado a dos chicas", se queja su hermana.

"Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, por que le pudiera pasar algo malo. A ellos no les hacía gracia que estuviese ahí, pero aún así ella quería vivir la vida, quería conocer sitios nuevos", relata la hermana de la estudiante.

La joven se pregunta por qué no se hizo nada antes y si los responsables de organizar este intercambio universitario conocían o no los riesgos que ofrece esa zona de México. Y es que Claudia es la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles para exigir mayor seguridad.

Lara también se queja de que no ha existido el apoyo institucional del que se ha hablado hasta ahora con la familia. "A mis padres absolutamente nadie les ha llamado, ni a mí tampoco", ha dicho, además de insistir en cómo es posible que un programa de intercambio mande a un estudiante a un lugar en el que han tenido lugar semejantes sucesos: "¿Cómo vas a mandar a alguien a un sitio así?".

Crimen investigado como feminicidio

En Morelos, 69 mujeres fueron asesinadas entre enero y julio de 2026 (21 feminicidios y 48 homicidios dolosos), de un total de 1.250 muertes violentas de mujeres en México (380 feminicidios y 870 homicidios dolosos), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Claudia tenía 21 años, procedía del municipio de Santa Brígida (Gran Canaria) y estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada. En México, acababa de empezar una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio.

Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.