La portavoz del PSOE estalla tras los insultos al presidente durante el GP de Madrid: "En qué momento lo hemos normalizado"

El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid ha vuelto a desatar la polémica entre PSOE y PP. Las críticas en cuanto al circuito se han disparado desde el Gobierno, mientras que el Partido Popular ha destacado la organización y ha defendido el éxito del espectáculo.

Además, el evento, que se ha prolongado durante todo el fin de semana, ha sido espacio de ataques hacia el presidente. Se trata de algo que empieza a convertirse en habitual debido al malestar entre los ciudadanos por las numerosas causas que rodean a Pedro Sánchez y sus decisiones al mando del Ejecutivo.

El GP se llenó de insultos hacia Sánchez y de pancartas haciendo alusión a su figura. Algo que la portavoz del partido socialista, Montse Mínguez, ha criticado duramente, asegurando que los insultos hacia el presidente se están normalizando.

La defensa de la portavoz del PSOE a Sánchez

El GP de Madrid ha vuelto a ser escenario de críticas hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que durante todo el fin de semana, numerosos aficionados han dedicado improperios a la gestión del Ejecutivo. La crisis migratoria en Ceuta y los numerosos casos judiciales entorno al PSOE siguen siendo la principal excusa para arremeter contra Sánchez.

Sin embargo, desde el propio partido continúan defendiendo la postura del presidente. Esta vez ha sido turno de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien se ha mostrado muy crítica ante los insultos a Pedro Sánchez.

Según ha explicado en una rueda de prensa, no son entendibles los insultos a su figura: "¿En qué momento en este país hemos normalizado que se puede insultar al presidente del Gobierno?", ha subrayado.

Los insultos al presidente

La polémica parte de un vídeo que se ha hecho muy viral en redes sociales durante el Gran Premio. En él se puede observar como un aficionado porta una pancarta apoyando a Liam Lawson pero, en su reverso, se puede leer un mensaje contra Pedro Sánchez.

Además, multitud de personas allí presentes gritaron improperios contra el presidente y solicitaron su dimisión. Se trata de un nuevo episodio donde los ciudadanos aprovechan un espacio público de gran dimensión para cargar contra el presidente y sus políticas.