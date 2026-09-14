La dura crítica de Óscar Puente al circuito de Madrid de la Fórmula 1: "Un auténtico truño"

Madrid se ha estrenado con la Fórmula 1 este fin de semana. El circuito de Madring ha acogido un nuevo Gran Premio del calendario de la F1 con un diseño particular que ha dado que hablar en las últimas horas, especialmente en redes sociales.

Mientras algunos usuarios defienden el circuito, otros han criticado el diseño. La discusión ha escalado incluso al ámbito institucional, como demuestra el cruce de declaraciones entre políticos a raíz de los tuits de Óscar Puente.

El ministro de Transportes calificó el circuito como "un auténtico truño" en su cuenta personal de Twitter: "Ello debido principalmente a un diseño de circuito que hace imposible adelantar. Es un Mónaco 2 pero más rápido. Trenecito de coches de principio a fin y movimientos exclusivamente por estrategia".

A este primer mensaje le siguieron varios para continuar con su crítica a Madring. "Qué raro, pero si los fachas dicen que los que decimos eso no entendemos de F1 y que lo decimos porque tenemos manía a Ayuso", publicó posteriormente Puente, para después volver a ironizar sobre el tema: "Para qué tocarlo, si los fachas dicen que es el mejor circuito del mundo y que criticamos por envidia y por manía a Ayuso. No entiendo".

Ayuso carga contra el Gobierno y Almeida señala a Puente

La cosa no quedó ahí. El propio José Luis Martínez-Almeida criticó las palabras de Puente, al que calificó como "opinador". "Algunos les pagamos para ser ministros, no para ser opinadores", afirmó el Almeida en un desayuno informativo, donde dijo que "Puente sabe más de Fórmula 1 que de trenes".

Para Almeida, Puente trata de "ensuciar el éxito de Madrid" tras el estreno del circuito. "Como no son capaces de ensuciar el éxito de Madrid, y lo han intentado por tierra, mar y aire, tiene que tirar este tuit para ver si consigue sus 15 segundos de gloria", sostiene Almeida.

Almeida también se sumó a Isabel Díaz Ayuso, que criticó que ningún miembro del Gobierno acudiera al Gran Premio de F1 de la capital. La presidenta madrileña señaló que el Ejecutivo "odia" todo lo que tenga que ver con España y se han dedicado a "deslucirlo constantemente, buscándole siempre los fallos, los peros".

Además, la presidenta regional se ha referido al ministro Óscar Puente, a quien ha invitado a que sea él quien organice un Gran Premio de Fórmula 1.

"No ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula 1, teniendo en cuenta, insisto, que es el de España. No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se ha molestado en acercarse. Y lo único que han intentado es deslucirlo constantemente, buscándole siempre los fallos, los peros, como hicieron con la Vuelta ciclista a España, y esto solamente porque se organiza en Madrid", ha afeado.