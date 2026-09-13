La oposición y los socios auguran que Ceuta puede ser el "epitafio" de Pedro Sánchez: "El Gobierno está desbordado"

La tensión entre el Gobierno, sus socios y la oposición sigue aumentando y la crisis migratoria de Ceuta está tensando las cuerdas. El Ejecutivo sigue defendiendo su gestión y asegurando que no sabía lo que podía ocurrir, mientras que desde la oposición piden que se asuman responsabilidades y creen que lo que está ocurriendo en Ceuta puede ser el punto y final de la legislatura.

Así se ha pronunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en El Mundo. Según el jefe de la oposición, Ceuta va a ser "el epitafio de Sánchez" y ha vuelto a culpar a Marruecos de lo ocurrido, porque "facilitó la vulneración de nuestra frontera y la vulneración de nuestra integridad territorial".

¿A quién defiende el Gobierno de Sánchez?

Además, ha exigido el retorno de los inmigrantes y ha aseverado que "si Marruecos no acepta el retorno, la agresión continúa". Asimismo, ha acusado al Gobierno de consentir que la integridad de España no haya sido defendida y ha dejado en el aire la siguiente pregunta: "¿A quién defiende el Gobierno de Sánchez? "Ceuta es el epitafio de esta etapa de Sánchez, donde se acredita que sus intereses personales y su situación personal están por encima de la integridad de la soberanía de nuestro país. No hay otra explicación".

Feijóo, si hubiera sido presidente, habría llamado a Marruecos en primer lugar para que "cada uno controle su frontera" y no habría dejado al rey Felipe VI en un "papel secundario", como cree que ha hecho el Ejecutivo.

Sobre el traslado a la península de los menores migrantes, el líder popular ha rechazado la idea en nombre de las comunidades gobernadas por su partido, porque "no es un problema de refugiados, sino una invasión", por lo que la única opción posible es "el retorno de absolutamente todos los inmigrantes y de todos los menores".

PNV deja en el aire la posibilidad de un "chantaje" de Marruecos

Por su parte, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que "el Gobierno está desbordado" y ha apuntado a la posibilidad de que "Marruecos le está chantajeando". Así se ha pronunciado en una entrevista en El Correo, en la que ha señalado que "aviso había" después de conocerse la desclasificación de documentos, y que el Ejecutivo "no midió bien y no se asumieron desde un principio las tareas con la coordinación y la atención necesarias".

"Creo que el Gobierno ha estado y está desbordado", ha manifestado. Además, "no descartaría", ha dicho, "que Marruecos pueda tener algo que no conocemos que hace que la presión sobre el Gobierno español sea todavía mayor".

A su juicio, "España tiene que agotar todas las posibilidades de devolver a los marroquíes" y el Ejecutivo debe "reordenar" el modelo porque "estamos por encima de nuestras capacidades". Además, al igual que Feijóo, cree que es Marruecos quien tiene que "hacerse cargo" de los menores, que deben ser reagrupados "en sus casas".

Pradales augura el final de la legislatura

En cuanto al lehendakari, Imanol Pradales, ha augurado el final de la legislatura, que está "en tiempo de descuento", sobre todo si los presupuestos no salen adelante, momento en el que habría que convocar elecciones. En una entrevista en La Vanguardia, preguntado por Ceuta, ha criticado al Gobierno porque la gestión "no ha sido adecuada" y, si no se cierra la crisis, puede suponer el fin de la legislatura.

También ha cargado contra el PP, cuya respuesta "ha dejado mucho que desear" porque ha entrado en el juego de VOX en un momento en el que lo necesario es una respuesta de Estado. Sobre una posible visita del Rey a Ceuta ha dicho que "El Estado sabrá cómo tiene que gestionarlo", y ha puesto el foco en lo que califica de ausencia de la UE.