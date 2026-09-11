Mónica García, sobre Marruecos: "En esa responsabilidad tenía la llave de la puerta, y o la ha abierto o la ha dejado abierta"

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha defendido la actuación del Gobierno en materia internacional y ha señalado directamente la responsabilidad de Marruecos en la gestión de la frontera con España. En una entrevista con Rafa Latorre en 'Más de Uno', García ha sostenido que la diplomacia no está reñida con la contundencia y ha reclamado que se investigue cuál fue el alcance de la participación marroquí.

"Nosotros hemos manifestado y he manifestado a varias ocasiones que la diplomacia no está reñida con la contundencia", ha asegurado García, que ha reivindicado además la posición española frente a lo que considera abusos y vulneraciones del derecho internacional.

Mónica García señala la responsabilidad de Marruecos en la frontera

Preguntada por si considera que Marruecos está detrás de lo ocurrido y si el Gobierno debería mantener una respuesta más contundente, la ministra ha apuntado a la responsabilidad que, a su juicio, tiene el país vecino en la protección de las fronteras.

García ha explicado que esa responsabilidad ha sido externalizada por la Unión Europea y ha recurrido a una metáfora para describir la situación: "En esa responsabilidad, bueno, pues tenía la llave de la puerta y o la ha abierto o la ha dejado abierta".

La líder de Más Madrid ha insistido en que Marruecos tiene una responsabilidad y ha cuestionado la externalización de los servicios de protección de las fronteras. En su opinión, corresponde determinar hasta dónde llegó su participación directa o indirecta, pero considera evidente que existe una responsabilidad vinculada a quien tiene atribuida la gestión de esa frontera.

"Claro que tiene una responsabilidad", ha afirmado García, antes de reclamar que se investigue "cuál es el alcance de la participación directa o indirecta".

La ministra ha defendido al mismo tiempo la posición de España ante diferentes conflictos internacionales. Ha asegurado que el Ejecutivo ha plantado cara a los abusos, las extorsiones y las violaciones del derecho internacional, y ha situado en ese mismo marco sus críticas a los aranceles de Trump, las guerras ilegales en Irán y el genocidio de Netanyahu.

La defensa de la causa saharaui

Durante la entrevista, García también ha reivindicado la posición de Más Madrid respecto al pueblo saharaui. Ha recordado que su formación considera que se ha producido un trato injusto hacia el pueblo saharaui durante décadas y ha destacado la iniciativa para recuperar la nacionalidad española.

"Ayer reparamos una herida, que es dar la nacionalidad española al pueblo saharaui. No es dársela, perdona, es recuperarla", ha señalado.

La ministra ha defendido que existe consenso político sobre la posición histórica de España respecto al pueblo saharaui y ha subrayado que su formación ha mantenido esa reivindicación.

García defiende el Estatuto Marco ante la huelga médica

Otro de los asuntos centrales de la entrevista ha sido la huelga indefinida convocada por los sindicatos médicos para mediados de octubre en protesta por el Estatuto Marco de la Profesión Sanitaria.

García ha defendido que ha tratado de evitar los paros y ha recordado que el Estatuto Marco se encuentra ahora en el Congreso de los Diputados, donde corresponde a los grupos parlamentarios decidir si se aprueba, se rechaza o se modifica.

La ministra ha reconocido que los médicos tienen razones legítimas para protestar, pero sostiene que buena parte de sus reivindicaciones corresponden a las comunidades autónomas. Según ha explicado, cuestiones como la organización de los servicios, la planificación de los recursos humanos o determinadas mejoras salariales dependen de las administraciones autonómicas.

"Cada reivindicación tiene su ventanilla", ha resumido.

García ha defendido, en cambio, que el Estatuto Marco sí establece mejoras de ámbito estatal, entre ellas acabar con las guardias de 24 horas, impulsar oposiciones cada dos años para reducir la temporalidad e introducir la investigación dentro de la asistencia habitual.

"El Estatuto Marco dice que hay que acabar con las guardias de 24 horas", ha destacado.

La ministra ha situado el límite de las guardias en un máximo de 17 horas y ha reconocido que para hacer posible esa reducción será necesario invertir más recursos y contar con más profesionales.

"Para que eso sea posible hay que invertir más, hay que poner más recursos y hay que poner más compañeros", ha explicado.

La ministra no aclara si secundaría la huelga

Rafa Latorre ha preguntado a García si, como médica y no como ministra, participaría en la huelga convocada por los sindicatos. La dirigente de Más Madrid no ha llegado a confirmar si la secundaría como sí secundó varias huelgas cuando ejercía su profesión.

Sí ha defendido que, como médica, reclamaría a la Comunidad de Madrid determinadas mejoras. Entre ellas ha situado la devolución de los 200 euros mensuales que, según ha denunciado, los profesionales han dejado de percibir desde 2012 en relación con las guardias.

"Claro que le protestaría a la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

García ha vuelto a diferenciar entre las cuestiones que debe abordar el Estatuto Marco y aquellas que tienen que ser resueltas por las comunidades autónomas. A su juicio, el Estatuto es necesario para impulsar mejoras, pero no suficiente para resolver todos los problemas del Sistema Nacional de Salud.

"El estatuto marco abre la puerta a solucionar muchos de los problemas que tienen que ser resueltos en otra ventanilla", ha señalado.

El cannabis deja de ser una prioridad para García

La entrevista también ha abordado la posición de Mónica García sobre la legalización del cannabis. Latorre le ha recordado que en 2022 llevó a la Asamblea de Madrid una propuesta para legalizar el consumo de marihuana y le ha preguntado si mantiene actualmente esa posición.

Como ministra de Sanidad, García ha reivindicado el desarrollo del cannabis medicinal y ha marcado distancias respecto al debate general sobre la legalización.

"Mis competencias son sanitarias", ha recalcado.

La ministra ha explicado que la legalización del cannabis no constituye actualmente una prioridad y considera que, en caso de abordarse, el debate debería trasladarse al Congreso de los Diputados. García ha evitado presentar la cuestión como una decisión que deba adoptar desde su actual responsabilidad ministerial.

"No es una prioridad y creo que es un debate que se puede trasladar al Congreso de los Diputados", ha afirmado.

Vivienda y servicios públicos, las prioridades para Madrid

Como líder de Más Madrid, García ha situado la vivienda como una de las principales prioridades de la Comunidad de Madrid. Frente a las iniciativas que considera secundarias, ha defendido que la preocupación cotidiana de los madrileños está relacionada con el precio de los alquileres, el acceso a una vivienda y el funcionamiento de los servicios públicos.

"Si hablamos de prioridades, la prioridad de Madrid es la vivienda. La prioridad de Madrid son los servicios públicos. La prioridad de Madrid es que las listas de espera son inasumibles", ha señalado.

García también ha puesto el foco en las listas de espera sanitarias y, en concreto, en la situación de las mamografías. Según los datos que ha ofrecido durante la entrevista, 19.000 mujeres están esperando una mamografía y 9.000 de ellas ni siquiera tienen cita.

La dirigente de Más Madrid ha contrapuesto estas cuestiones a lo que considera el discurso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el estado de la región.

Críticas a Ayuso por su discurso en el debate regional

García ha acusado a Ayuso de prestar más atención a los enfrentamientos políticos que a los problemas concretos de los madrileños. Según la ministra, durante el debate sobre el estado de la región la presidenta madrileña mostró un tono más animado cuando se refirió al presidente del Gobierno o a ella misma que cuando abordó las políticas públicas.

"Las mismas recetas, las mismas promesas que yo llevo escuchando, que he estado en la Asamblea muchos años, que llevo escuchando al Partido Popular, y ninguna solución concreta para la vida cotidiana de los madrileños", ha criticado.

La vivienda, la sanidad, la educación y las condiciones laborales de distintos colectivos han centrado buena parte de su diagnóstico sobre Madrid. García también ha mencionado las huelgas de los bomberos y de las educadoras de 0 a 3 años como ejemplos de los problemas que, a su juicio, afectan a la ciudadanía.

En materia medioambiental, ha cuestionado además las críticas a las energías renovables y ha denunciado el "negacionismo contra el cambio climático".

La ministra ha defendido que Más Madrid mantiene una alternativa para quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes, no pueden acceder a una vivienda o encuentran problemas para ser atendidos en la sanidad pública.