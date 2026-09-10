entrevista

Page califica de "desastre" la gestión del Gobierno sobre Ceuta: "Puede terminar siendo la gran mentira de la democracia, como la autoría del 11-M"

El presidente de Castilla- La Mancha reacciona en Más de uno señaló los problemas de comprensión lectora de informes sobre la crisis migratoria en Ceuta y advirtió del problema que la gestión de esta crisis puede provocar para España, el Gobierno y el partido.

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Rafa Sanz del Río

Madrid |

Emiliano García Page, en Más de Uno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, señaló los malos resultados académicos de España en el informe PISA, y lo relacionó con un problema que bajo su punto de vista denota el fallo de comprensión en los informes que el Cuerpo Nacional de Inteligencia envió previo a la crisis migratoria en Ceuta.

"Los que tenían que leerlos tienen graves problemas de comprensión lectora", declaró en una entrevista en Más de uno con Rafa Latorre.

García-Page manifestó que la gestión por parte del Ejecutivo de esta crisis puede acabar convirtiéndose en uno de las peores de este siglo. "Yo creo que estamos ante uno de los grandes desastres de gestión. Como no se de prisa el Gobierno puede terminar siendo la primera o segunda gran mentira de la democracia, como la autoría del 11-M"

Además el presidente manchego opinó que el Gobierno tiene que darse prisa y espabilar porque gran parte de España piensa que "la mentira ha pasado a la categoría de dogma".

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