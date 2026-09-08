El Gobierno señala a la jueza que investiga el asalto a Ceuta y duda de su imparcialidad: "Tiene el pasado que tiene"

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, declaró durante el día de ayer que el órgano asumirá la investigación sobre la entrada masiva irregular de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Con el respaldo de la Fiscalía, la jueza investigará si existen delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal.

Tras hacerse público que la Audiencia Nacional asumirá el caso, el Gobierno ha salido públicamente a señalar a María Tardón dudando de su imparcialidad. Lo ha hecho a través de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien ha expresado este martes sus dudas sobre la investigación. "Esta jueza tiene el pasado que tiene y empieza regulín", ha asegurado en una entrevista para RNE.

Además, la diputada socialista ha cuestionado que Tardón haya pedido un informe policial, en referencia al elaborado por el Centro Nacional de Información y Fronteras (CENIF) que apunta a la participación de gendarmes marroquíes en la crisis de Ceuta, y no lo haya pasado al Gobierno pero sí "a un medio que tiene un tufo de derechas".

Óscar Puente se suma a las críticas

A la diputada Montse Mínguez se ha sumado el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien también ha señalado la parcialidad de la jueza. A su juicio, Tardón "ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", haciendo referencia a la procedencia de María Tardón antes de llegar a su puesto en la Audiencia Nacional y señalando su pasado como concejala del Ayuntamiento de Madrid durante la etapa del PP.

Asimismo, el ministro ha apuntado que se trata de algo extraño que la jueza pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que son "cuestiones relativas a la seguridad nacional".

"De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar", ha subrayado Puente en una entrevista en la Cadena Ser.

Tras su mensaje, la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha salido en su defensa poniendo en valor la carrera como jurista: "Lo que ha hecho es lo que hace siempre, como buen jurista y como una persona que le ha dedicado años al ejercicio de la abogacía, que es poner en valor la importancia en un estado de derecho de la independencia judicial. El Gobierno de España manifiesta el máximo respeto a la labor judicial", ha detallado Saiz.

Feijóo sale en defensa de la Audiencia Nacional

Ante las críticas del Ejecutivo a las decisiones de la jueza, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido las investigaciones de la Audiencia Nacional relativas a la crisis migratoria en Ceuta. Según ha afirmado en declaraciones a Antena 3, se fía más de los informes de la investigación de la Audiencia Nacional sobre lo sucedido en Ceuta.

"Me fío más de la instrucción de la Audiencia Nacional que de un Gobierno que no deja comparecer a la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales", ha sostenido.