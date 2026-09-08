Los alumnos españoles de 15 años empeoran en ciencias, lectura y matemáticas, según PISA

La mitad de los alumnos españoles de 15 y 16 años tiene un nivel bajo en ciencias y solo el 28 % llega al nivel mínimo de competencias para enfrentarse a la vida cotidiana y a su futuro laboral. Pero además, el deterioro en lectura y matemáticas se ha intensificado en la última década alcanzando su valor más bajo.

El informe PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) publicado este martes y que evalúa cada tres años (cada cuatro a partir de esta edición) las competencias en ciencias, lectura y matemáticas del alumnado de 15 años de 90 países, pone de manifiesto que se acentúa la caída registrada en España en la anterior edición y advierte de que las pantallas han deteriorado el rendimiento académico global, sobre todo en la lectura.

"Y es la puerta de entrada al resto de materias", señala el analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen, que ve un panorama muy cambiante del aprendizaje mundial.

En España, las pruebas hechas por 30.000 alumnos muestran una caída "considerable" en la competencia lectora y matemática -de hasta 26 y 28 puntos, respectivamente- en los últimos diez años, lo que significa más de un curso escolar perdido.

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