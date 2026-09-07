Qué pasa con el futuro de los menores migrantes en Ceuta: entre el traslado a la Península y la reagrupación familiar

La situación en Ceuta continúa siendo crítica. A pesar de que ya ha pasado más de un mes de la entrada masiva de inmigrantes, la vida en la ciudad autónoma se torna complicada tanto para los ceutíes como para los inmigrantes que allí continúan, especialmente los más vulnerables.

Actualmente, más de 1.600 menores migrantes han sido filiados en Ceuta y 500 plazas de acogida para niñas vulnerables están listas en la Península, a la espera de la firma del gobierno ceutí.

Más de 1.600 menores migrantes filiados

El ministro Ángel Víctor Torres ya dijo el pasado martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que había 1.612 menores filiados, de los cuales 1.129 entraron en la ciudad el pasado mes de julio, por lo que unos 500 ya se encontraban en Ceuta. "¿Cuántos quedan en la ciudad de Ceuta que no hayan sido filiados? Ese dato exacto es imposible darlo, ni el Gobierno de España ni tampoco la autoridad local. Lo que sí hay que hacer, y cuanto antes, es una competencia, en este caso, que es de la ciudad autónoma, en la que coordina también el Gobierno de España; como hacemos en la competencia propia, que son los mayores, es poder tener espacios también para los menores, cuanto antes. En eso está entregada la ciudad autónoma, para que puedan ser todos filiados y también se puedan acometer los procedimientos administrativos pertinentes".

Con el objetivo de "desinflamar" la situación, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llamó este jueves a la "responsabilidad" de los 'populares' para que autoricen el traslado a la Península de 500 niñas, que son las plazas disponibles entre ONG. "Hemos puesto a disposición 500 plazas en la Península para trasladar a niñas muy vulnerables que hay en este momento en la ciudad de Ceuta. Esto contribuiría significativamente a rebajar la tensión y, por supuesto, a tratar de una manera humanitaria a estas niñas", dijo en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados, al mismo tiempo que añadió que "está a falta de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta firme el traslado".

Traslados "imprescindibles"

Para la ministra es "imprescindible" poner en marcha los traslados debido a que es necesario "destensionar la situación de Ceuta y porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas".

Rego propuso traslados directos entre comunidades autónomas mediante acuerdos de cooperación; un mecanismo para ofertar de manera inmediata alrededor de 500 plazas en la Península gestionadas por entidades, manteniendo la tutela la ciudad autónoma de Ceuta; el acogimiento familiar; y a partir del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En todo caso, subrayó que la tutela de los menores migrantes es de la ciudad autónoma, por lo que le corresponde a Ceuta tomar la decisión.

La infancia es "una responsabilidad y un asunto de país". En este punto, agregó que "si la reunificación es segura, la reunificación se hace", pero expuso que mientras los trámites se resuelven, los niños "no pueden quedar desamparados (...) Una reunificación familiar con garantías protege a la infancia. Una expulsión colectiva vulnera sus derechos".