¿Cómo debe tratar el Real Madrid el caso Asencio?: "Tiene que rodearse de gente que le pueda aportar algo más"

El nombre de Raúl Asencio ha sido el que ha marcado la actualidad del Real Madrid en las últimas horas. Los escándalos extradeportivos del futbolista canario han copado los titulares después de que se conociera que fue cazado hace unas semanas en un control de alcoholemia cuadriplicando la tasa de alcohol permitida.

Además, este jueves se ha resuelto el juicio por el que se le acusaba de revelación de secretos por haber presuntamente difundido un vídeo de contenido sexual de una menor de edad. El futbolista ha salido absuelto.

En Radioestadio Noche hemos tratado el tema en profundidad después de que José Mourinho haya hablado del tema en la rueda de prensa al partido de este viernes ante el Betis. "El jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día", ha dicho el técnico portugués.

Miguel Torres hacía hincapié en la importancia de los entornos para los futbolistas asegurando que "es ahí donde tiene que evolucionar y rodearse de gente que le pueda aportar algo más".

Susana Guasch, por su parte, destacaba que el futbolista estaba "tirando por la borda su reputación" y "haciendo números para ser un juguete roto". "Con lo que cuesta llegar a un club como el Real Madrid y mantenerte en el primer equipo...", sentenciaba.