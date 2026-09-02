Huelga de Airbus: claves de un conflicto laboral que afecta a 15.000 trabajadores en España

Las movilizaciones de los trabajadores de Airbus se mantendrán en pie, al menos, para los próximos días. La multinacional ha anunciado el cierre de la mesa de negociación de la huelga convocada por CGT, UGT y ÚTIL, tras no haber alcanzado este martes un acuerdo para suspender o pausar las paros como condición previa para avanzar en el diálogo, tal y como ha indicado el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

Los principales centros de España han respaldado la continuidad de las movilizaciones con el voto a favor de unos 1.000 trabajadores, de una plantilla total que asciende a 15.000 empleados en el país. El pasado lunes, los empleados de los centros de Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla) respaldaron la continuidad de las movilizaciones con un 81,2% de los votos.

El objetivo no es otro que lograr mejoras laborales y económicas, aunque el acuerdo aún no se ha producido. Por ello, ambas partes volverán a reunirse este próximo jueves, 3 de septiembre, en un nuevo encuentro en el que Airbus se ha comprometido a presentar una nueva propuesta para dar respuesta al requerimiento de los tres sindicatos de avanzar desde el preacuerdo de julio y que mejore también la última oferta de la semana pasada, tanto en el apartado de la revisión salarial como clarificando los compromisos del resto de puntos.

¿Qué es Airbus y a cuántos trabajadores afecta?

Airbus es una compañía mundial pionera en la industria aeroespacial, que opera en los sectores de aviones comerciales, helicópteros, defensa y espacio. Airbus es líder en diseño, fabricación y suministro de productos, servicios y soluciones aeroespaciales a clientes a escala mundial.

La empresa cuenta con gran presencia en España al contar con varios centros en Getafe (Madrid), Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo, con hasta 15.000 empleados en total.

¿Cuándo comenzó la huelga?

La huelga indefinida de Airbus se ha prolongado durante todo el verano. Desde el pasado 1 de julio, miles de empleados de la empresa arrancaron una huelga indefinida reivindicando mejoras laborales y protestando contra unos recortes laborales "inexplicables".

Desde la multinacional lanzaron una propuesta con mejoras que, según los propios sindicatos, es insuficiente. Es por ello que una asamblea el pasado 31 de agosto rechazó la suspensión de la huelga con un 81,2% de los votos de los trabajadores, a la espera de una nueva propuesta que incluya más mejoras.

Sin embargo, tras la reunión de este martes, Airbus ha decidido cerrar la mesa de negociación tras no haber alcanzado un acuerdo para suspender las movilizaciones como condición para avanzar en el diálogo. Será este jueves cuando sindicatos y empresa se vuelvan a reunir en busca de un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

¿Cuáles son las demandas de los sindicatos?

La huelga de Airbus responde a motivos económicos y laborales. Uno de los puntos centrales de la reclamación reside en la recuperación del poder adquisitivo, que ya alcanza el 9%. Airbus plantea una subida ligada al IPC real más un complemento que permita alcanzar un incremento total del 5% entre 2026 y 2027, aunque aún queda pendiente negociar qué ocurrirá entre 2028 y 2030.

Por otro lado, aparece el teletrabajo. La compañía había impulsado una mayor presencialidad, pero las protestas han acabado llevando a Airbus a ceder y mantener el modelo actual con dos días de trabajo a distancia.

Por último, también aparece encima de la mesa bajar el menú diario de 5 euros a 3,50 euros a partir del 1 de octubre de 2026, vacaciones con dos semanas de descanso íntegro, flexibilidad de entrada y salida, entre otras medidas.

Las consecuencias para Airbus

Tal y como señala un documento generado por los trabajadores, la empresa se ahorra 2,4 millones de euros al día al no tener que pagar salarios ni cotizaciones de los huelguistas. Sin embargo, el retraso en las entregas de dos aviones supera todo el dinero que Airbus ahorra en salarios durante un mes entero de huelga.

Por ello, la multinacional advierte que se trata de una "situación crítica" para el negocio y los clientes. En este contexto, Airbus ha decidido congelar las contrataciones que tenía previstas, así como no descarta trasladar parte de la producción española a plantas de otros países para cumplir los plazos de entrega con sus clientes.

El Gobierno planea mediar en la situación

Ante la continuidad de las movilizaciones, el Ejecutivo español contempla la posibilidad de intervenir directamente en el conflicto laboral que afecta a Airbus para facilitar un acuerdo entre la dirección y los sindicatos. El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, se mostró este martes "preocupado" por la situación al advertir de que está en juego el futuro del sector en España: "No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años". A su juicio, el sector aeroespacial representa "una gran oportunidad" de crecimiento para España.

En su intervención, el ministró adelantó la posibilidad de mediar en la negociación en caso de que el conflicto no avance, además de reclamar celeridad para resolver el conflicto "cuanto antes". Asimismo, un grupo de trabajadores de Airbus se reunió ayer con Podemos en el Congreso para denunciar la situación laboral en la empresa. Tal y como detallan desde los sindicatos, la huelga permanecerá activa hasta que se produzca un acuerdo que sea válido para todos los empleados.