El Gobierno aprueba el nuevo Estatuto Marco a pesar del rechazo de los médicos

El nuevo curso político arranca con fuerza para el Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario para actualizar las condiciones del personal del Sistema Nacional de Salud tras más de dos décadas.

El nuevo estatuto deberá empezar ahora su andadura parlamentaria a pesar del rechazo frontal de los médicos. Después de que Mónica García comenzara con la tramitación de la reforma el pasado 2 de junio, el texto ha contado con el rechazo de más de 170.000 médicos.

Por ello, las organizaciones sindicales han amenazado con una huelga indefinida este mes de septiembre si no se cumplen sus demandas y se sigue adelante con la tramitación del texto.

El Gobierno da luz verde al Estatuto Marco

La polémica generada con la reforma de la ley llevó a las comunidades a pedir al Ministerio de Sanidad que rehiciera las negociaciones. No obstante, la propuesta fue rechazada por la ministra Mónica García y los sindicatos con los que cerró el texto tras tres años de negociaciones.

Por ello, tras su paso en primera vuelta el pasado 2 de junio, Sanidad ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el texto definitivo como paso previo a su llegada al Congreso, donde comenzará su tramitación parlamentaria. Una vez allí, el Estatuto Marco podrá enmendarse y votarse, como ocurre con cualquier ley.

Las medidas de Sanidad

La medida aprobada por Sanidad tiene como objetivo adaptar la regulación del personal estatutario a la realidad actual del SNS, reforzando la estabilidad en el empleo y mejorando las condiciones laborales. Entre las medidas incluidas, la reforma trata los procesos de inserción laboral, la regulación de los horarios y la organización del trabajo.

Por un lado, Sanidad ha incluido una limitación en la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes y ha establecido la obligación de convocar procesos selectivos con una periodicidad máxima de dos años. Respecto a los horarios, el texto limita la jornada máxima semanal a 45 horas frente a las 48 de tope europeo, mientras que las guardias médicas quedan reducidas a un máximo de 17 horas de trabajo efectivo.

Los sindicatos médicos rechazan el estatuto

Sin embargo, a pesar de los cambios establecidos, los sindicatos médicos CESM, SMA y la plataforma Apemyf han rechazado la propuesta de Sanidad, insistiendo en sus reivindicaciones de obtener un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo. Además, desde las organizaciones demandan una nueva categoría profesional y jornadas que no superen las 35 horas semanales.

Después de ignorar las propuestas, los sindicatos cumplirán con sus amenazas de paros indefinidos a partir de septiembre tras las cinco semanas de huelga que llevaron a cabo en la primera mitad del año.