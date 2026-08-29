Rego pide a Hacienda incluir en los PGE una ayuda de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enviado una propuesta formal al Ministerio de Hacienda para que incluya una Prestación Universal por Crianza de 200 euros al mes por hijo a cargo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se están negociando.

"Tenemos muy buenos datos macroeconómicos, pero quizá nos hace falta un impulso mayor para poner en marcha políticas públicas que resuelvan la brecha de desigualdad de las familias y sobre todo de las cifras más dolorosas, sobre todo las que tienen que ver con pobreza infantil en nuestro país", ha señalado Rego en una entrevista concedida a Europa Press antes de la crisis migratoria de Ceuta.

Una ayuda mensual de 200 euros por hijo o hija

En concreto, Rego aboga por una ayuda mensual de 200 euros por hijo o hija hasta los 18 años. En cualquier caso, desde su departamento han propuesto que pueda implantarse de forma "gradual" por tramos de edad. Según un estudio de UNICEF, esta prestación permitirá sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en España, unos 530.000.

"No es un subsidio pensado desde este lugar, no. Es una renta de ciudadanía, de reconocimiento de que los niños y niñas de este país son ciudadanos de primera y, por tanto, el Estado les cuida", ha subrayado.

Además, aunque existen otros posibles modelos, la ministra asegura ser "partidaria de que sea universal", es decir, "que todas las familias, por tener hijos menores de 18 años, automáticamente la perciban", independientemente de la renta, y que sea "la presión fiscal el elemento de redistribución justa". Según ha recordado, en otros países se ha demostrado que esta ayuda reduce la brecha de desigualdad.

En este sentido, ha lamentado las "dolorosas" cifras de pobreza infantil en España. Según los últimos datos, uno de cada tres niños y adolescentes en España está en riesgo de pobreza o exclusión.

Una situación que considera "insoportable"

"Es insoportable que la cuarta economía de la Unión Europea, que uno de los países que tiene más crecimiento económico a nivel mundial, tenga las cifras de pobreza infantil que tiene", ha remarcado.

Ante estos datos, la ministra de Juventud e Infancia considera que hace falta "una reflexión profunda" sobre cómo se distribuye la riqueza. "Porque las cifras de pobreza infantil no son cifras de ahora, son cifras estructurales en nuestro país. Es decir, han ido pasando sucesivos gobiernos en nuestro país que no han puesto en el centro la necesidad de resolver el problema".

Un Pacto de Estado contra la pobreza infantil

Rego ha defendido que su Ministerio ha situado este problema "en el centro" y ha puesto en valor que están "trabajando en un Pacto de Estado" porque "de nada sirve que el gobierno central tome medidas si luego a nivel autonómico no se resuelven los problemas que tienen que ver con la pobreza infantil".

"La pobreza infantil tiene muchas caras. Es problema de acceso a la vivienda, es problema de acceso a servicios públicos, educación pública de calidad, que nuestros hijos e hijas no se achicharren en las aulas, que tengan bastantes profesores bien pagados para garantizarles la educación pública, que haya pediatras en los centros de atención primaria; es también una prestación universal por crianza", ha insistido.