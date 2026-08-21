Los policías reclaman en Onda Cero "órdenes claras" ante el "caos" del Trampolín en Ceuta: "Los compañeros están jugando al gato y al ratón"

La sensación en Ceuta comienza a ser de nuevo de cierto caos tres semanas después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. Este jueves se procedió al desalojo de las personas asentadas en la playa de El Trampolín, que fueron divididas en dos grupos (magrebíes y subsaharianos) y trasladadas a dos espacios de acogida habilitados temporalmente (Loma Colmenar y Loma Margarita).

Sin embargo, alrededor de medio millar, ante el temor de ser identificados y acelerada su repatriación a Marruecos, se volvieron a instalar en la playa con sus enseres, paralizando las tareas de limpieza. Fueron nuevamente desalojados, pero este viernes a mediodía, mientras se realizaban nuevas tareas de limpieza, otro grupo de migrantes se asentaba en la playa.

Desde el sindicato policial JUPOL, su portavoz, Laura García, ha asegurado en Onda Cero que los agentes necesitan órdenes claras porque no terminan de entender cuál es el objetivo de lo que están haciendo. García ha dicho que los compañeros desplegados en la zona "están jugando al gato y al ratón" porque no se da una solución real: "Ayer vimos cómo desalojaban El Trampolín, había unas 4.000 personas allí en las carpas que habían preparado los militares en régimen abierto, es decir, que pueden entrar y salir cuando les dé la gana".

"¿Qué ha sucedido? Parte de ellos han vuelto a tomar la playa y esta mañana han tenido que volver a desalojar. Pero, ¿qué tienen que hacer los compañeros? ¿Estar así todos los días? Tiene que haber unas órdenes operativas claras, que sean contundentes, que se pueda tener a estas personas controladas porque tienen Ceuta tomada. Está Ceuta llena de asentamientos ilegales", ha explicado.

Los vecinos se reúnen con Elma Saiz

Este viernes por la mañana, los vecinos también se han reunido con la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y han asegurado que la sensación que tienen es de "caos", de que no se termina de "controlar la situación". Tal y como explica la periodista de Onda Cero, Sara Iturbide, las asociaciones de vecinos de las barriadas del Príncipe y de Sedi Embarek llevan tres semanas acogiendo en dos campamentos a mujeres y niñas a las que mantienen con la ayuda de los vecinos y las ONG.

Los presidentes de ambas barriadas se han reunido brevemente con la ministra portavoz, a quien han trasladado la situación en la que se encuentran de escasez de recursos y de saturación, agravada por el cansancio de los vecinos y la lluvia de este viernes, ya que la mayoría de los campamentos no están cubiertos.

El presidente de Sedi Embarek ha explicado en Onda Cero que la ministra les ha trasladado el compromiso de que las actuaciones que se llevan a cabo sean "lo más rápidas posible": "Le hemos trasladado que la situación es de un caos tremendo. Mucha gente necesita estar en un lugar habilitado con dignidad y ella nos ha transmitido que conocen la urgencia y que están trabajando a contratiempo para dar una solución inmediata".

También ha comentado que al Área de Menores del Gobierno de Ceuta les ha trasladado que están trabajando para poder dar una solución al tema de los menores que continúan allí y les han pedido desde las dos administraciones más paciencia y tiempo.