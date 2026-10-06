Borja Sémper entiende el "sentir" de Ayuso con el voto por correo, pero pide que la gente vote "masivamente": "Nuestro sistema es garantista"

Rafa Latorre entrevista a Borja Sémper en Más de uno. Un día después del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, el portavoz del PP analiza en Onda Cero la nueva cita electoral del 29 de noviembre, unos comicios en los que afirma que España "se juega mucho". "Llevo dedicándome mucho a la política, casi todas las elecciones decimos que son importantes, pero es que estas de verdad que son importantísimas. Es seguir cuatro años en esta dinámica o cambiar", asegura Sémper, que sostiene que en estos últimos años de Sánchez se han visto "cosas que no imaginábamos".

"Hemos puesto el destino de la nación en partidos que no tienen interés en que le vaya bien", afirma el portavoz popular, que cree que España "merece mirar al futuro con optimismo" y "no estar cada semana sometidos a una sorpresa". Por otro lado, Sémper insiste en que hay "muchas cosas que hacer y reformar", como "reinstaurar el respeto y la credibilidad en las instituciones" y "tener a un presidente que gobierne para todos los españoles".

Así, Borja Sémper sostiene que deben "volver a unir a los españoles en un proyecto común": "Entiendo que si alguien no vota a un partido esté más incómodo si éste gobierna, pero no puede ser que sean expulsados de la conversación pública ni de la acción del Gobierno. Necesitamos que volvamos a hablar de las cosas materiales, que la política del relato pase a segundo plano, que hablemos de vivienda, qué hacemos con la educación, la sanidad, pero sobre todo recuperar el respecto institucional".

El posible acuerdo con Vox

Sobre un posible acuerdo con Vox, Sémper prefiere pensar en "tener la mayoría suficientemente fuerte como para gobernar en solitario", aunque no renunciar a pactar con otras formaciones como sucede en otras comunidades en las que forman gobierno con el partido de Santiago Abascal: "Aspiramos a tener la mayoría suficientemente fuerte para gobernar en solitario, pero parece injusto que el PP solo pueda gobernar cuando tiene mayoría absoluta. Por ello, sin renunciar de que, si tenemos que llegar a pactos con otros partidos, lo tendremos que hacer".

Por ello, pide "volver a hablar de los ciudadanos y no de los políticos" y muestra sus dudas acerca de la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos para este otoño. "Desde el máximo respeto, me agrada que ocho años después los líderes sindicales se caiga de la cama. Es fruto del momento que vivimos, todo forma parte de una escenificación que es tan obvia que ya no sorprende a nadie", asegura, al mismo tiempo que comenta que "tenían que haberse manifestado hace mucho tiempo en defensa de los trabajadores": "Que lo hagan ocho años después me sorprende. Podemos engañarnos, pero todos sabemos los nexos entre unos y otros".

Para el cambio que pide tras la cita del 29N, apunta a un Feijóo que afronta esta etapa "queriendo cambiar la política" y para "que vuelva a haber un adulto en Moncloa". En este sentido, carga contra la decisión del Gobierno de Sánchez de volver a llevar los mismos decretos de vivienda pese al 'no' del Congreso: "No le vamos a hacer el juego a Sánchez, esto inició con un atropello y terminará así. Lo hace saltándose la voluntad mayoritaria del Congreso. Una vez más, la escenificación. Nosotros vamos a hablar de vivienda, no con parches, con una propuesta archipresentada, con un modelo alternativo para afrontar el problema de la vivienda en España, más allá de estos juegos.

Sémper, que ha confirmado que todavía no hay decisión sobre si recurrir esta última maniobra del Ejecutivo con los decretos, considera que lo relevante pasa por "superar esta forma de hacer las cosas" y "no convertir el Congreso en un nuevo circo": "Vamos a hablar del fondo, ¿qué quieren tapar ocho años de inacción en vivienda? ¿Cómo es posible que la vivienda se haya convertido en la principal preocupación?".

Las dudas de Ayuso con el voto por correo

Con respecto al voto por correo y las palabras de Isabel Díaz Ayuso, Sémper respalda a la presidenta madrileña: "Hemos visto tantas cosas que entiendo que haya mucha gente que desconfíe de muchas cosas que pasan y de este Gobierno. Hay gente que me para por la calle y me dice 'tened cuidado, que Sánchez es capaz de cualquier cosa'. La presidenta recoge ese sentir y, después de lo que hemos visto estos años, está diciendo que con Sánchez cualquier cosa es posible", comenta el portavoz del PP, que no obstante señala que el sistema es "garantista": "Nuestro sistema es garantista, garantiza que el procedimiento está controlado por la JEC, donde estamos representados".

Por ello, pide a la ciudadanía "votar por tierra, mar y aire, preferiblemente al PP", y que vayan a hacerlo "masivamente". "El que tenga que estar fuera, impedido, que lo haga por correo. Tenemos una alternativa mejor", zanja Borja Sémper.