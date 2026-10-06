Cuándo se sabe si te toca mesa electoral y qué motivos puedes alegar para no ser miembro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha disuelto las Cortes Generales y ha anunciado elecciones para el próximo 29 de noviembre. Una decisión tomada tras pasar el fin de semana de reflexión después de que el viernes PP, Vox y Junts tumbaran los dos decretos de vivienda y la ciudadanía saliera a las calles pidiendo soluciones.

El líder del Ejecutivo ha defendido el trabajo de su Gobierno en esta legislatura y ha instado a los españoles a elegir entre sumarse a la "ola ultraderechista" o que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

Cuándo se celebra el sorteo de miembro de mesa y cuándo lo notifican

Una de las cosas que más preocupa a los ciudadanos es saber si le va a tocar formar parte de una mesa electoral, algo que se elige por sorteo. Es obligatorio acudir y solo mediante "excusas" te puedes librar.

El anuncio de convocatoria electoral será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hoy martes 6 de octubre. Por lo tanto, a partir de este día, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General fija que el sorteo para elegir los miembros de una mesa electoral se celebrará entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria.

Es decir, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. A partir de aquí, hay un plazo de tres días para avisar a las personas seleccionadas. Si un ayuntamiento celebra el sorteo el 1 de noviembre, el aviso deberá llegar, como máximo, el 4 de noviembre. Una mesa electoral está formada por un presidente y dos vocales, así como dos suplentes para cada uno de esos puestos.

Qué pasa si llega una notificación después de esos tres días

Si un aviso llega después de tres días no significa que sea inválido, porque las personas elegidas en un principio pueden presentar alegaciones a la Junta Electoral de Zona que indiquen los motivos por los que no pueden ser seleccionadas. Por lo tanto, una notificación posterior a los tres días puede deberse a que alguien ha presentado motivos para no ser elegido.

La notificación le llega a la persona por carta certificada, la puede entregar el personal de Correos, pero también otros habilitados para ello, como la Policía, y va acompañada de un manual que explica las funciones de cada uno de los miembros de la mesa.

Excusas válidas para no ser miembro de una mesa electoral

Una persona no puede ser miembro de una mesa electoral si cumple uno de los siguientes requisitos fijados en la Instrucción 7/2023, de la Junta Electoral Central, de 28 de junio:

Mayor de 65 años y menos de 70.

Estar en situación de discapacidad.

Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

Estar en situación de incapacidad temporal para el trabajo acreditada mediante la correspondiente baja médica.

Estar embarazada de seis meses o en el período correspondiente de descanso para el cuidado del menor.

Estar internado en un centro penitenciario o en un hospital psiquiátrico.

Haber formado parte de una mesa electoral tres veces en los últimos 10 años.

Haber sido víctima de un delito, declarado o presunto, tras el cual se haya dictado una resolución judicial que permanezca en vigor.

Las siguientes corresponden valorarlas a la Junta Electoral de Zona, dado que son causas personales: