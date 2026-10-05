Pedro Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre: "Tenéis que decidir si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

Tras sacar pecho de los buenos resultados obtenidos por el Gobierno de coalición en los últimos tres años, Sánchez ha reconocido que hay "insatisfacción" entre la mayoría social, a la que "les indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos".

"Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto", ha admitido, apuntando también a que "aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda".

Emplaza a decidir entre la "ola ultraderechista" o "España continúe siendo un valor de apertura

Pero para ello, es necesario, ha esgrimido "renovar y ampliar el apoyo de la gente" y obtener en el Parlamento "una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España".

Así las cosas, ha subrayado que está en manos de los españoles decidir si desean sumarse "a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna" o por contra desean que "España continúe siendo un valor de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

"Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando, si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos ocho años para beneficiar siempre a una minoría privilegiada", ha incidido.

Sánchez informó al rey el domingo por la tarde

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó al rey el domingo por la tarde por teléfono de su intención de disolver las Cortes y del adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre, según han informado fuentes del palacio de la Zarzuela.

El Boletín Oficial del Estado publicará el martes el decreto de disolución de las Cortes firmado por Felipe VI.

Poco después del anuncio de Sánchez. los reyes saldrán de Madrid para iniciar un viaje de Estado de tres días a Finlandia.

La reacción del PP: "Por fin"

Las reacciones al anuncio de Sánchez no se han hecho esperar. El Partido Popular ha publicado un vídeo en el que aparecen personas anónimas celebrando, sonriendo o haciendo distintas actividades acompañado de un escueto texto "por fin". Poco después, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido ante la prensa para celebrar que por fin los españoles puedan decidir entre corrupción y decencia".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el adelanto electoral y ha afirmado que "se va porque ya no puede más" y le es imposible "seguir con esta farsa durante más tiempo".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ayuso ha subrayado que "hoy se abre la gran oportunidad" para desalojar de la Moncloa a la "maquinaria totalitaria" que, a su juicio, había instalado Sánchez en el Gobierno.

La dirigente del PP ha opinado que, en su declaración institucional donde ha anunciado el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre, Sánchez se ha intentado "victimizar" y "ha mentido nuevamente" para "no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo".