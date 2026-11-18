Sería de muy mal gusto, tal y como se ha puesto la campaña, utilizar esa manida frase de Mike Tyson… ahora que vuelve a estar de moda por la serie sobre su vida de Netflix… bueno, nunca ha dejado de estar de moda Iron Mike… es un clásico atemporal… digo que sería de muy mal gusto repetir aquello de que todo el mundo tiene un plan hasta que le cae la primera bofetada.

Pero es que todo un compendio sobre la vida y sobre la política. Fíjense, quién le iba a decir al PP que terminaría volcándose con su candidato Feijóo en un provincia donde ha renunciado a presentar candidatos al Senado. Y sin embargo es donde más necesaria es la campaña, porque la campaña se hace allí donde te quieren impedir hacerla y en Guipúzcoa abunda esos pueblos de atmósfera asfixiante donde ETA demostró que sus fines eran tan perversos como sus medios.

En cuanto a Pedro Sánchez, cuesta saber exactamente cuál era el plan y si este giro hacia el gossip, hacia los contenidos del corazón, era algo que tenía ya previsto o es consecuencia desesperada de una deriva. Conste que uno es partidario de que los candidatos se expongan en cualquier medio de comunicación o plataforma.

Hay que llegar a todas las audiencias. En España hay poca tradición porque la política siempre fue pudorosa. Esto es algo que se destacó mucho cuando Rubalcaba y Chacón, ambos tan añorados por la familia socialista, se enfrentaron en las primarias. Se habla poco de la vida sentimental y de cuestiones que pertenecen a la esfera íntima de las personas, al contrario que en Estados Unidos.

Les pongo un ejemplo muy evidente. En Estados Unidos se conocen las creencias de todos los candidatos y en España ni siquiera se les pregunta por ello se acogen a un derecho constitucional a no revelarlas. Hombre, el derecho es a que no te discriminen por ellas… pero bien, aceptado… esa fue la respuesta cuando hace unos años le preguntó por ello Pedro Jota a Zapatero. Yo recientemente se lo pregunté a Maillo, de Izquierda Unida, y me topé con idéntica respuesta.

En cuanto a las intimidades fue muy sonado cuando una periodista de El Mundo le preguntó a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega si era lesbiana. Y De la Vega le contestó: "No sabe cuánto me alegro de que al fin me hagan esa pregunta. Todo el mundo habla de ello y nadie me lo pregunta"

Bueno, que Pedro Sánchez sale en la portada de Lecturas hablando de Begoña Gómez y de sus cosas de familia. Su esposa ya abrió la campaña participando en un mitin. Luego también habló de su relación en un programa muy chanante de La Séptima. Sus detractores dirán que es puro peronismo y sus partidarios que es como Michelle Obama. En realidad la cuestión tiene más enjundia, porque cualquier famoso sabe que cuando empiezas a vender tu vida esta en cierta forma deja de pertenecerte. Es decir, que si abres la puerta de tu casa, está autorizando a hacer un escrutinio de tu vida privada y eso incluye algunos aspectos realmente incómodos en este caso.

Pues cómo no iba a interesar saber cuál es el impacto que produjo en el joven Sánchez conocer los negocios de su familia política, por ejemplo. Esto es algo que lleva preguntándole Feijóo desde que un día en el Congreso le dijo aquello de que él era participe a título lucrativo del negocio de la prostitución. Luego lo repitió en sucesivas ocasiones en distintas sesiones de control si encontrar más respuesta que la de las fotos de Marcial Dorado. Esta campaña los negocios de Sabiniano no dejaron de ser mencionados por el candidato popular.

Es curioso porque Feijóo ha ido más lejos que ningún periodista. Porque que yo recuerde ninguno le ha preguntado por ello y le ha dado por tanto la oportunidad de explicarlo. Quizás diga, pues me alegro de que me lo pregunte, porque todo el mundo habla de ello y nadie me lo pregunta. Por el momento sus incursiones en el gossip y el corazón se limitan a ofrecer la imagen de una relación idílica y bastante prototípica.

Insisto es que tiene razón Lecturas cuando defiende su dignidad como cabecera y sobre todo cuando dice: "Oiga, que la política es corazón y el corazón es política". De hecho hay decisiones políticas, muchas que se explican antes por el corazón que por la cabeza.

Desde luego más obsceno que hablar de la vida privada es subirse a un helicóptero para lanzar el dinero público en la esperanza de que al contacto con el contribuyente, que es tonto, se transforme en un papeleta. Es en lo que está el gobierno que utiliza el Consejo de Ministros como trampolín electoral. Por si hubiera alguna duda del carácter electoralista de la subida del salario mínimo o de la subida del sueldo de los empleados públicos… escuchemos el mitin de ayer en Albacete

Y aún queda la revalorización de las pensiones. Hombre, como se va a descuidar a esa legión electoral… En cambio no dijo nada de Urda, estando en Castilla La Mancha. Nada. Han pasado 21 días. Ya se habrá olvidado, quien no se olvida son las familias y quienes suben a un tren. El mitin terminó otra vez sacando la bandera española como si fuera una gesta… No, mire, la bandera española hay que sacarla en Hernani o en Rentería. Sacarla en la españolísima de Albacete… quien la saca en Albacete solo arriesga quedar como un farsante.

En cuanto al inesperado giro vasco de la campaña del PP, le obliga a hacer examen de conciencia sobre su decisión de renunciar a sus candidatos al Senado a Guipúzcoa y la oportunidad de plantear una ley de nietos que en realidad supone, como dicen los sociólogos, comprar el marco del adversario y abonar la frustración. Voy a citar a David Mejía (siempre lo cito pero es un tío muy listo) "Euskadi no necesita una Ley de nietos, sino una Ley de memoria democrática"

Pero lo que es indudable es que la política es más necesaria allí donde más difícil es hacerla. Y España se ha acostumbrado a la anomalía de que existan coto vedados para la campaña, como esos pueblos donde ETA consiguió crear sus paraísos etnicistas, pueblos macerados en el odio, donde la delación y la coacción han sido tan habituales que se pueden considerar política consistorial.

Por eso les digo que es allí donde se demuestra que los fines de ETA eran igual de atroces que sus medios. Porque allí donde se impusieron la sociedad enfemó sin remedio y lo hizo gracias a la contribución entusiasta de quienes ahora se presentan como un inocente partido ecologista, gracias sobre todo al blanqueamiento de este gobierno, que entre otras cosas le entregó la alcaldía de Pamplona, para seguir con su trabajo.

Algo quiso decir al respecto de la imposible equidistancia con Bildu, Feijóo… lo que ocurre es que le salió uno de esos elogios fallidos tras el cual uno se queda diciendo… esto sonaba mejor en mi cabeza