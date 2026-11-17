Un testigo personado en el caso del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha alertado en un escrito ante el juzgado que investiga el suceso de que el balasto usado, la capa de grava o piedra machacada que se extiende sobre la plataforma de las vías para asentar la estructura, en la reforma del tramo siniestrado previo al siniestro estaba "defectuoso".

Según informan este martes varios medios y han confirmado a EFE fuentes judiciales, el testigo sería un técnico relacionado con las obras de reforma de la vía meses antes del accidente que fue despedido, por lo que su escrito, recibido en el juzgado a principios de octubre, se ha tomado con "cautela" al poder ser una "declaración interesada".

Según las fuentes, este testigo señala en su escrito que el balasto, la capa de grava o piedra machacada que se extiende sobre la plataforma de las vías férreas para asentar la estructura, "incumplía la norma técnica de Adif", y ante su negativa a participar en la fabricación del mismo en la cantera suministradora asegura que fue despedido.

El testigo manifiesta en su escrito ante la jueza que investiga el caso que dicho material es "defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación", lo que puede provocar "la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza" en la vía.

Precisamente, la pasada semana la jueza ya pidió a Adif en una extensa providencia información complementaria y detallada sobre la reforma de la vía previa al accidente en la que se incluía que se notificase la procedencia del balasto usado en los trabajos.

El objetivo era lograr la trazabilidad del material usado y conocer exactamente la procedencia no solo del balasto, sino de otros elementos usados en la reforma de la infraestructura para proceder a su análisis por parte de los peritos judiciales y avanzar en la investigación del suceso, han recordado las fuentes.