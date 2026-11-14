La UCO constata que Koldo y Corvillo se reunieron en Ferraz y maniobraron para colocar a "afines" en las listas del PSOE

El nuevo informe de la Guardia Civil que se ha incorporado al caso Koldo desvela la estrecha relación que mantenían el exchofer de Pedro Sánchez, Cristián Corvillo, y Koldo García desde la llegada del PSOE al Gobierno.

En una información que desvela en su edición digital el diario La Razón, Corvillo se vio con Koldo García en la sede del PSOE y metió mano para que José Luis Ábalos colocara en las listas del PSOE a personas "afines".

Primeros contactos en 2018 y reuniones en Ferraz

Los agentes sitúan los primeros contactos entre Koldo y Corvillo en septiembre de 2018, apenas tres meses después de la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. Asimismo, destacan que en febrero de 2019 se produjo una conversación en la que el exchofer de Sánchez solicitó al exasesor de Ábalos que incluyera a una persona cercana suya en las listas al Congreso de los Diputados: "Nos vendría genial tenerlo de diputado nacional", le dijo.

"Se han identificado encuentros entre Koldo y Corvillo con ocasión de mítines y actividades con motivo del cargo público de Ábalos, algunos de ellos desarrollados en la sede del PSOE de la calle Ferraz", menciona La Razón, citando el nuevo oficio de la UCO incorporado al caso Koldo.

Se trataría de evidencias que ponen en entredicho lo manifestado la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando aseguró que no tenía "nada que ver" con Cristián Corvillo, entonces detenido por su implicación en la trama. La UCO, sin embargo, constata fuertes vínculos del militante del PSOE andaluz con Koldo García y el exministro. Según la información de La Razón, los agentes destacan dos etapas:

Una primera comprendida entre 2018 y 2021 en la que la interlocución se centra principalmente entre Koldo y Corvillo .

comprendida en la que la interlocución se centra principalmente entre . Una segunda, en la que la relación "se extiende" al propio Ábalos, al menos hasta que estalló el escándalo en 2024.

Control de las listas

El primer contacto entre ambos se sitúa el 25 de septiembre de 2018, cuando el exasesor le emplazó a reunirse en el propio Ministerio: "Cuando llegues, di que vienes a ver a Koldo García, asesor del ministro", le dijo en un mensaje.

Según explica el medio, en esos primeros momentos del nuevo Gobierno, se detectaron ya conversaciones entre ambos tendentes a influir en la adjudicación de obras públicas en favor de constructoras como el Grupo Azvi o Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L.

El 28 de febrero de 2018, Corvillo habría pedido a Koldo que Rogelio Palacios, entonces asesor en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba, fuera incluido en las listas del PSOE al Congreso por esa circunscripción: "Nos vendría genial tenerlo de diputado nacional". Un mes después, Koldo envió a Corvillo el siguiente mensaje: "Ya le di una alegría ayer a Rogelio".

"Buenos días por todo lo que hiciste por nosotros en Córdoba. Eres un crack. ¿Cuándo podemos vernos?", le escribió en junio Corvillo a Koldo, que respondió: "Ya tenéis Córdoba el control durante cuatro años". Explica el diario La Razón que no consta que Rogelio Palacios se incluyera finalmente en las listas de Ferraz, aunque sí en las del PSOE al Ayuntamiento de Sanzoles (Zamora), en las municipales de 2019.