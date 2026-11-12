Cómo evolucionan las encuestas y sondeos del 29N: así va el voto estimado y los escaños de PSOE, PP, Vox, Frente Amplio...

Las encuestan concluyen en un escenario común y claro para la cita electoral del 29N. El bloque de derechas entre PP y Vox sumaría una mayoría absoluta para formar gobierno, mientras que a PSOE y Frente Amplio (antes Sumar) no les daría la suma para una nueva coalición, ni con fuerzas como Podemos o ERC.

Así lo muestra la tendencia de las encuestas y sondeos que se han publicado desde que Pedro Sánchez anunciara el adelante electoral. Una evolución solo rota por el CIS de Tezanos, que da como vencedor a los socialistas con casi 12 puntos sobre los populares en su último barómetro, realizado justo después del desahucio de Maricarmen, un hecho que desató todas las protestas y los decretos tumbados que posteriormente serían el motivo último de la convocatoria electoral.

El CIS rompe la tendencia mayoritaria de las encuestas

El barómetro de octubre del CIS otorga al PSOE alrededor de 152 escaños, siendo primera fuerza política y con la posibilidad de sumar con Frente Amplio (6,1% de los votos y 11 escaños), Podemos (3), ERC (11) y Bildu (9). Formaciones como PNV (2), Junts (3), Coalición Canaria (0) o Se Acabó la Fiesta (0) quedarían por detrás.

En el histórico de encuestas, por ejemplo, NC Report para La Razón otorga un 33% de los votos para el PP y un 25,6% para el PSOE, seguidos de un 19,3% para Vox, un 6,6% para Frente Amplio y un 2,4% para Podemos; Sigma Dos para El Mundo da el 31,2% al PP, el 25,2% al PSOE, 19,4% a Vox, 8,1% a Frente Amplio y 1,6% a Podemos; SocioMétrica para El Español, un 32,7% al PP, un 26,6% al PSOE, 20,8% a Vox, 7,8% a Frente Amplio y 2,6% a Podemos.

Vox también ha tenido un promedio similar en los sondeos. La formación de Santiago Abascal se antoja clave para formar gobierno con el PP al obtener alrededor del 19% en estimación de voto en prácticamente todas las encuestas. El sondeo de Hamalgama para VozPópuli incluso le da un 19,6%, acercando a la formación verde al 20%.

Frente Amplio (Sumar) se mantiene en cifras que van del 5% al 7%, aunque GESOP otorga a la fuerza un 8%. Por otro lado, Podemos se queda entre el 2% y el 3% y Se Acabó la Fiesta se queda rozando el 2%.