La multa que me puede caer si soy mesa electoral y no me presento en las elecciones generales del 29N

Una vez designados los miembros de una mesa electoral para las elecciones generales del 29N, los ciudadanos españoles seleccionados tendrán que ser notificados mediante correo certificado en los próximos días. También se puede comprobar si ha tocado ser mesa electoral en algunas sedes electrónicas de los ayuntamientos que han habilitado este servicio para conocerlo tras el sorteo.

Si a un elector le toca ser mesa electoral y no se presenta el 29 de noviembre al lugar para desempeñar dicha función, esa persona se expone a una multa. La sanción puede conllevar incluso pena de cárcel y la decide un juez en un proceso penal.

Cuál es la multa por no presentarse a la mesa electoral: esto dice la ley

El artículo 143 de la LOREG castiga al presidente, vocal o suplente que deje de acudir a desempeñar su función, la abandone sin causa legítima o incumpla sin causa justificada la obligación de excusarse o de avisar. La pena es prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. Afecta igual a titulares y suplentes.

Además, si una mesa no se puede formar, la Junta Electoral de Zona lo comunica al Ministerio Fiscal.

En cuanto a la multa económica, en el Código Penal se impone por el sistema de días-multa. Cada mes cuenta como 30 días y la cuota diaria va de 2 a 400 euros. El juez fija la duración dentro de los límites y la cuota según la situación económica de quien es condenado.

Con esas reglas, seis meses de multa son 180 días y veinticuatro meses, 720. En teoría, la cifra puede ir de 360 euros (180 días a 2 euros) hasta 288.000 euros (720 días a 400 euros). Son los límites de la ley; la cuantía concreta depende de cada caso.