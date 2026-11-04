Pedro Sánchez comparece desde Moncloa un día después de la dimisión de Óscar Puente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Palacio de la Moncloa tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sánchez, que comparecerá a las 9:45 horas, debe decidir si nombra un nuevo ministro en sustitución de Puente u otro miembro del Gobierno asume sus competencias.

El presidente ha defendido a Puente por "dar la cara" y "soluciones" para después dar "un paso al lado" por "respecto a las víctimas", en referencia al accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

"Políticos como él dignifican a nuestro país", ha añadido este martes en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha achacado la renuncia de Puente a "la dignidad" y la "voluntad propia", así como por deferencia hacia el "proyecto progresista".

El jefe del Ejecutivo ha defendido que la decisión del aún titular de Transportes "demuestra" que "no todos somos iguales" porque "unos solo dan lecciones" mientras "otros lo dan todo", en alusión al Partido Popular.

La decisión, anunciada por el ministro este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, y que incluye la renuncia a ir en las listas del PSOE el 29N, llega seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 víctimas mortales, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 viajeros.