Ketty Garat explica la "inquietante" presencia del lobby del autobús entre los altos cargos de Renfe

Casi una semana después del trágico accidente de Urda (Toledo), se siguen reclamando responsabilidades tanto a nivel político como a nivel institucional. Ketty Garat ha indagado en esta última cuestión, pues, desde la llegada de Álvaro Fernández Heredia a la presidencia de Renfe, gran parte de la cúpula administrativa de la empresa fue sustituida por personas procedentes del 'lobby' del sector del autobús, Más Madrid, Equo, IU y Compromís.

Esta politización del ente público se ve reflejada tanto en las declaraciones de Ketty Garat en la tertulia de Más de uno como en su artículo publicado ayer en ABC, que ha expuesto de qué altos cargos se tratan, en comparación con los puestos otorgados por Ábalos a Jéssica Rodríguez o Claudia Montes. "Son puestos de estructura, de dirección. Es que son los directores generales, son los jefes de áreas o los gerentes, son los subdirectores o los directores adjuntos... todos estos son los que toman las decisiones sobre la seguridad de las vías y sobre los gastos de mantenimiento", explica.

"Un llamativo y sospechoso lobby del sector del autobús"

"La semana pasada hablábamos de 12 comisarios políticos en el gestor ferroviario. Ahora la lista es de 22 personas, entre las que llama la atención dos lobbies. Un lobby es el de Más Madrid. Por otro lado, hay seis personas que desembarcan, insisto, en puestos de dirección con la llegada de Álvaro Fernández Heredia a la presidencia de Renfe. Es decir, en enero de 2025. Y luego está un llamativo, inquietante y sospechoso lobby del sector del autobús.

Sin embargo, otro de los aspectos que más ha llamado la atención de la periodista es la incorporación de profesionales procedentes de empresas privadas de transporte por carretera. Según ha detallado, se trata de nueve perfiles vinculados a compañías del sector, siete de ellos procedentes de Avanza, ALSA y el grupo Interbus.

Garat ha relacionado estas incorporaciones con el proyecto impulsado por el presidente de Renfe para crear una nueva sociedad participada dedicada al transporte en autobús, en la que la compañía ferroviaria tendría una participación del 49%. La periodista ha subrayado que varios de los profesionales incorporados procedían precisamente del sector en el que había trabajado Fernández Heredia y que, según su información, mantenían una relación personal de amistad con él.

La iniciativa empresarial también generó controversia entre trabajadores de Renfe y pequeñas y medianas empresas del sector, que recurrieron el procedimiento de licitación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Según ha relatado Garat, el organismo terminó tumbando el proceso.

La seguridad y el mantenimiento de las vías, en el centro de la polémica

Más allá de los nombramientos, Garat ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, puede tener esta sustitución de perfiles técnicos por personas vinculadas al ámbito político. La periodista ha relacionado esta situación con las decisiones presupuestarias sobre el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y ha recuperado una información que considera especialmente relevante.

Según ha relatado en Más de uno, el máximo responsable de mantenimiento de Adif advirtió al presidente de la compañía, dos meses antes del accidente de Adamuz, que era necesario duplicar el presupuesto destinado a esta partida para garantizar la seguridad de las vías. Sin embargo, la petición habría sido rechazada y únicamente se habría aceptado la mitad del incremento solicitado.

Ha explicado así que, tras insistir en la necesidad de aumentar los recursos, el responsable de mantenimiento terminó siendo apartado de su puesto. "Le dice que hay que duplicar el gasto en mantenimiento, que no da con las cifras para tener una seguridad en las vías. Con las cifras actuales, que ha habido una merma en los últimos años, y el presidente le dice que no", ha señalado.

Esta decisión se produjo, según relata, coincidiendo con los acontecimientos relacionados con el accidente de Gelida, en Cataluña.

Por último, Garat ha denunciado la situación en la que se encuentran los trabajadores del sector ferroviario, tanto desde el punto de vista laboral como emocional, después de que se hayan difundido audios y se haya puesto el foco sobre el posible error humano como explicación de los accidentes.

"Los políticos permanecen y son los técnicos los que pagan", ha resumido la periodista, que ha reclamado responsabilidades políticas y una rendición de cuentas al Gobierno.