ACCIDENTE FERROVIARIO

Un guardia civil rememora el rescate de una chica en el accidente de Urda: "Le agarramos la mano y ya no la soltamos"

Tras más de una hora de complicados trabajos de rescate, los servicios de emergencias pudieron sacarla y evacuarla al hospital.

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Madrid |

Un guardia civil rememora el rescate de una chica en el accidente de Urda: "La agarramos la mano y ya no la soltamos"
Vídeo: Guardia Civil | Guardia Civil

"Una mano con la pulsera de una hermandad de Sevilla y un nombre, Almudena". Así comienza una publicación en redes sociales que ha compartido la Guardia Civil, junto a un vídeo de Salvador, un agente de la Comandancia de Toledo que acudió este miércoles al accidente ferroviario de Urda, en el que rememora el rescate de una chica sevillana que estaba atrapada en uno de los vagones que había volcado.

"Le agarramos de la mano y ya no la soltamos"

Salvador recuerda, visiblemente emocionado, que se acercaron al vagón 8 de uno de los trenes, que estaba volcado, cuando escucharon gritar a una chica dentro. Tuvieron que tumbarse y entrar arrastrándose por el vagón para conseguir llegar hasta ella. Después de un rato sin verla, de repente apareció su mano: "Le agarramos de la mano y ya no la soltamos".

En la mano tenía heridas sangrantes que tuvieron que taponar y, acto seguido, sacar todo lo que tenía debajo que la aprisionaba. Empezaron a hablar con ella, ya que estaba consciente; ella les dijo que se llamaba Almudena y que era de Sevilla porque en la mano derecha llevaba una pulsera verde, de una hermandad.

"Su novio me confirmó que está viva y bien"

"Tras una hora y pico luchando con ella, salió con vida de ese vagón, que fue la única persona que pudimos rescatar de allí con vida", reconoce en el vídeo. Dice que empezaron a hacer turnos para extraer todo lo que podían de encima de ella, hasta que, llegado un punto, ya pudieron acceder bien hasta ella: "Le veíamos las piernas, que tenía una traviesa encima; parece ser que del otro AVE".

Después de ser evacuada, ya por la tarde, recuerda que llamó al hospital para preguntar si había llegado una chica llamada Almudena, que era de Sevilla: "Como al tener amigos en el hospital, pregunté si me podían decir simplemente si estaba viva. Posteriormente, me confirmaron que había una chica y, al preguntar por sus rasgos, me lo confirmaron [...]. Por la tarde, pude hablar con su novio, Julio, y me confirmó que sí, que era ella, que eran sus ojos, que era su pulsera y que estaba viva, que estaba bien".

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