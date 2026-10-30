Última hora del accidente de tren en Urda, en directo: Óscar Puente comparecerá este viernes ante los medios
El ministro de Transportes comparecerá este viernes ante la prensa en medio de fuertes críticas a raíz del accidente ferroviario en Urda (Toledo) y después de que este jueves, Pedro Sánchez mantuviese su apoyo, tal y como se lo había transmitido.
Los avisos del sindicato de maquinistas, el informe de la CIAF o la denuncia del CEO de Iryo en el Senado: todas las alertas sobre el sistema que se desoyeron
Del accidente "inasumible" al respaldo a Puente: Sánchez cierra filas con su ministro pese a las críticas por Urda
Puente aseguró hace 13 meses que la sustitución del sistema de seguridad que falló en Urda estaba en su "fase final"
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Los institutos forenses han recibido ya los 69 cuerpos y han practicado 48 autopsias
El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido ya los 69 cuerpos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Es uno de los datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido este miércoles tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.
Los médicos forenses han realizado ya 48 autopsias, y una de las personas que ingresó en el hospital de Ciudad Real ha fallecido y se le ha practicado la autopsia en el Instituto de Ciudad Real. Más de 30 profesionales participan en Toledo en labores de autopsias e identificación de fallecidos con doce profesionales del los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, seis de Ciudad Real, dos de Cáceres y dos médicas asesoras del ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Asimismo, están interviniendo seis técnicos de autopsias --tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara--.
Los cuatro heridos más críticos tras el siniestro mejoran
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha avanzado que los cuatro heridos más graves que permanecen en hospitales de la región tras el siniestro ferroviario de Urda han evolucionado positivamente. En una entrevista con TVE, Padilla ha apuntado que su situación "ha mejorado" y hay "cierta esperanza de que puedan salir todos adelante" pese a su "situación delicada".
Ha pedido igualmente seguir siendo prudente ante la posibilidad de que haya más restos humanos en los vagones y ha pedido tener "mucho cuidado" con las informaciones en una situación "tan delicada". También ha recordado que, según los datos conocidos a última hora de la tarde de este jueves, hasta cinco fallecidos han sido identificados y, aunque las pruebas "van siendo lentas", a lo largo del día se llamará a más familias "para que puedan venir a ver los resultados".
Rueda de prensa de Óscar Puente a las 11:30h
El Gobierno anuncia que Óscar Puente comparecerá en el Ministerio a las 11:30 horas.
Latorre: "Puente nunca debió ser ministro"
El director de Más de uno expone en su monólogo el conjunto que actos y circunstancias que señalan al responsable del Ministerio de Transportes.
Feijóo se reúne con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este viernes a las 11.30 horas con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional del partido en Madrid. El líder 'popular' estará acompañado en el encuentro de la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, según ha informado el PP en un comunicado.
Esta reunión con expertos del sector ferroviario se produce dos días después del accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que este miércoles un AVE de Renfe arrolló a un Iryo que se encontraba parado en la vía después de un fallo del sistema LZB provocando la muerte de al menos 69 personas. En declaraciones desde la Plaza del Ayuntamiento de Urda (Toledo) este jueves tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario, Feijóo ha asegurado que las responsabilidades políticas por el accidente son "exigibles" e "imprescindibles". En este sentido, ha subrayado que no se puede esperar a que finalice la investigación.
La DGT prevé que se intensifique el tráfico por carretera en su dispositivo por el puente
La Dirección General de Tráfico pone en marcha a las 15:00 de este viernes una operación especial con motivo del puente del 2 de noviembre en ocho comunidades autónomas, un periodo en el que se prevén 5,3 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera.
Es posible que se intensifique el tráfico por carretera como consecuencia de la suspensión del servicio ferroviario hacia Andalucía tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).
CGT rechaza el "señalamiento" al personal del Centro de Control de Atocha y pide rigor en la investigación
El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha exigido rigor en la investigación sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que deja por el momento 69 fallecidos, y ha rechazado que se "señale públicamente" al personal del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha tras las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando aún no se han esclarecido las causas del siniestro.
A través de un comunicado, la organización sindical ha expresado en primer lugar su solidaridad con las víctimas y afectados, defendiendo que un accidente de esta gravedad "difícilmente puede explicarse analizando únicamente el último eslabón de una cadena".
Por ello, ha calificado de "inaceptable" convertir la actuación puntual de un trabajador en una explicación anticipada antes de que las pesquisas permitan reconstruir la totalidad de los hechos y la información disponible en cada momento.
CGT ha incidido en que el sistema ferroviario debe analizarse de forma integral, teniendo en cuenta la formación, el mantenimiento, los medios disponibles, las plantillas y la carga mental soportada en puestos de alta responsabilidad como los CRC.
Feijóo se reúne este viernes con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este viernes a las 11:30 horas con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional del partido en Madrid.
El líder 'popular' estará acompañado en el encuentro de la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, según ha informado el PP en un comunicado.
Esta reunión con expertos del sector ferroviario se produce dos días después del accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que este miércoles un AVE de Renfe arrolló a un Iryo que se encontraba parado en la vía después de un fallo del sistema LZB, provocando la muerte de al menos 69 personas.
Seis horas de trabajo efectivo y dos de formación, la medida "necesaria" que ve el Sindicato de Circulación
Raquel Ayllón, responsable de circulación ferroviaria y portavoz del Sindicato de Circulación, advierte de la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, que pasan por una formación continua y una reducción el tiempo de trabajo. Desde el sindicato apuntan como condición indispensable establecer seis horas de trabajo efectivo en mesa y dedicar otras dos horas a formación.
La medida responde, según detalla, a los constantes cambios en la normativa y en las fichas técnicas, especialmente en las líneas de alta velocidad. Las modificaciones relacionadas con los trabajos que se realizan en las infraestructuras y las condiciones de circulación requieren que los profesionales estén permanentemente actualizados.
"Se debería hacer una formación continua, no que te pongan simplemente esa ficha técnica al lado de donde tienes que trabajar y, cuando tengas un minuto de tu tiempo, pues te la des" asevera.
Asimismo, la portavoz recuerda que los responsables de circulación trabajan en turnos de mañana, tarde y noche y que su tarea consiste en regular el movimiento de los trenes en las líneas para las que están habilitados. Una labor que exige conocimientos actualizados, concentración y unas condiciones que permitan desarrollar el trabajo con garantías.
El Sindicato de Circulación apunta a la falta de personal
Uno de los principales problemas que achaca Raquel Ayllón, responsable de circulación ferroviaria y portavoz del Sindicato de Circulación, es la falta de personal en los centros de regulación de circulación de Adif. Según explica, el envejecimiento de la plantilla y las jubilaciones concentradas en un periodo de pocos años han dificultado el relevo generacional.
"El relevo generacional se ha hecho de golpe y mal", denuncia. Ayllón sostiene que las incorporaciones no han sido suficientes para compensar todas las jubilaciones y que los nuevos profesionales acceden a sus puestos con menos experiencia que la que tenían los trabajadores que abandonan la empresa.
La portavoz ha puesto como ejemplo el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha, donde, según subraya, anteriormente se exigía cierta experiencia para acceder debido a la dificultad de las tareas. No obstante, sostiene que actualmente es posible incorporarse tras completar la formación teórica y las prácticas correspondientes, sin contar necesariamente con una trayectoria previa en otros puestos de circulación.
La denuncia de los controladores ferroviarios tras el accidente de Urda: "El relevo generacional se ha hecho de golpe y mal"
Según Puente, uno de los trabajadores de ADIF tomó una decisión errónea al emitir una orden de reanudación de la marcha al tren AVE, que posteriormente acabó chocando con los vagones del Iryo detenido. Un señalamiento de manera directa al controlador de ADIF en Atocha que ha provocado la indignación de Raquel Ayllón, responsable de circulación ferroviaria y portavoz del Sindicato de Circulación. En declaraciones para Por Fin, la portavoz destaca la "precipitación" del Gobierno al responsabilizar al trabajador cuando realmente se produjeron otros fallos.
"Antes que nada, falló la seguridad, el sistema de seguridad del cual nosotros tenemos que amparar siempre y que tiene que funcionar, y que creo que todo el mundo estará de acuerdo con nosotros si decimos que la seguridad de los trenes no puede depender de una persona", asegura Ayllón.
Cómo respondieron otros gobiernos ante desgracias similares a la de Urda
Ana Núñez-Milara cuenta en Más de uno, con Rafa Latorre, cuál fue la reacción de los gobiernos de Grecia e India ante desastres ferroviarios similares al vivido este miércoles en Urda (Toledo).
En Grecia, un accidente provocó 57 muertos, muchos de ellos estudiantes, algo que las familias calificaron de "crimen anunciado" porque se llevaba tiempo denunciando el estado del sistema. Horas después, el ministro de Transportes dimitió. Grecia estaba a las puertas de unas elecciones, que terminó ganando el mismo partido que gobernaba.
En India, en 1956, se produjeron dos accidentes ferroviarios en apenas tres meses. Su ministro de Ferrocarriles presentó la dimisión tras el primero, pero no se la aceptaron. Después del segundo, insistió y se marchó con estas palabras: "Si un desastre ocurre bajo mi administración, la responsabilidad moral recae sobre mí".
Renfe mantiene este viernes servicios especiales para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano
Renfe mantendrá este viernes los servicios especiales de transporte para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano por la línea convencional, con motivo de la interrupción de la línea de alta velocidad por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).
Entre Madrid y Ciudad Real, los trenes circularán por vía convencional y efectuarán sus salidas y llegadas en Madrid-Atocha Cercanías. El tiempo de viaje previsto en este tramo es de aproximadamente dos horas y media.
En concreto, entre Madrid y Ciudad Real se han programado ocho salidas desde Madrid-Atocha Cercanías, a las 8.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.30, 18.00, 20.00 y 22.30 horas. En sentido contrario, habrá salidas desde Ciudad Real hacia Madrid a las 5.15, 7.15, 9.00, 11.00, 13.30, 15.00, 17.00, 19.30 y 21.00 horas.
Por otro lado, las salidas desde Ciudad Real hacia Puertollano están previstas a las 7.15, 8.45, 11.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.35 y 23.00 horas. En sentido contrario, los servicios partirán de Puertollano a las 4.45, 6.45, 8.15, 10.00, 12.00, 15.30, 18.15 y 20.15 horas.
Llaman a la comunidad musulmana andaluza a donar sangre para ayudar a las víctimas de Urda
La Universidad Islámica de España Al-Andalusia, Mohammad Idrissi, junto con las entidades que conforman Al-Andalusia, ha expresado su "más profundo pesar por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), y ha llamado a la comunidad musulmana a que se una a donaciones de sangre para ayudar a los heridos.
En sus redes sociales, rector y fundador de la Universidad, Mohammad Idrissi, en nombre del Rectorado, del profesorado, del personal administrativo, del alumnado y de todos los miembros de nuestras instituciones, ha trasladado sus "más sinceras condolencias a las familias de las víctimas", así como su cercanía y solidaridad con todas las personas afectadas.
Sánchez participa en la reunión del Cecopi en Toledo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este viernes en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia provocada por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la capital castellanomanchega.
Según ha informado Presidencia del Gobierno, Sánchez se desplazará de nuevo a Toledo y estará acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La reunión del Cecopi está prevista para las 10 de la mañana en el centro 112 de la ciudad. El jefe del Ejecutivo ha participado en la reunión del Cecopi de este jueves y el miércoles acudió a Urda, lugar del accidente, donde anunció que el Gobierno decretaba tres días de luto oficial (del 29 al 31 de octubre) y que la investigación llegará hasta el final para conocer los motivos del siniestro.
La Autoridad que investiga el accidente mantiene abiertas todas las hipótesis
La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), encargada de investigar el siniestro de Urda (Toledo), ha informado este jueves de que todas las hipótesis sobre las causas del accidente se mantienen abiertas y ha evitado "aventurar" explicaciones. Ha abierto este jueves el expediente para investigar el accidente ferroviario, que ha calificado como categoría 'grave'. Por el momento, el balance asciende a 69 personas fallecidas y más de 200 heridas.
En la nota informativa, la Autoridad ha detallado que la colisión por alcance entre ambos trenes se produjo a las 8.53 horas a la altura del PK 118+800 de la vía 2 de línea de alta velocidad 010 Madrid - Sevilla, en la entrada de la estación de Urda.
En el caso del tren Iryo --con ocho vagones, 147 pasajeros y cinco tripulantes--, se encontraba detenido ante la señal de entrada de la estación. Fue alcanzado por cola por el tren AVE --en el que viajaban 379 viajeros y siete tripulantes en ocho coches-- a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora, si bien la velocidad concreta no se conocerá hasta la extracción de los datos del registrador jurídico embarcado.