Última hora del accidente de tren en Urda, en directo: Óscar Puente comparecerá este viernes ante los medios

Los institutos forenses han recibido ya los 69 cuerpos y han practicado 48 autopsias

El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido ya los 69 cuerpos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Es uno de los datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido este miércoles tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Los médicos forenses han realizado ya 48 autopsias, y una de las personas que ingresó en el hospital de Ciudad Real ha fallecido y se le ha practicado la autopsia en el Instituto de Ciudad Real. Más de 30 profesionales participan en Toledo en labores de autopsias e identificación de fallecidos con doce profesionales del los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, seis de Ciudad Real, dos de Cáceres y dos médicas asesoras del ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Asimismo, están interviniendo seis técnicos de autopsias --tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara--.