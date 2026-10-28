Pedro Sánchez: "No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año", tras visitar este miércoles la zona del accidente de tren registrado en Urda (Toledo). Sánchez ha anunciado que se investigarán las causas de la tragedia y que se adoptarán las medidas necesarias para reforzar la seguridad ferroviaria.

"Hoy España está de luto, toda España está de luto", ha comenzado el presidente, que ha trasladado su solidaridad a las familias de los fallecidos y a los heridos que permanecen hospitalizados.

Sánchez ha reconocido la angustia de quienes todavía desconocen el paradero de sus familiares y ha señalado que la prioridad del Ejecutivo es atender a las víctimas, localizar a las personas desaparecidas y prestar asistencia material y psicológica a los afectados.

"Detrás de cada una de las personas que hoy ha fallecido hay vidas rotas, hay familias quebradas", ha lamentado.

"Si ha habido negligencias, se sabrá"

El presidente ha asegurado que el Gobierno llegará "hasta el final" para esclarecer qué ha ocurrido y determinar si existieron fallos que pudieran haber contribuido al accidente.

"Y si ha habido negligencias, se sabrá. Y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderán con total contundencia", ha afirmado.

Sánchez ha explicado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y las autoridades judiciales ya trabajan para determinar las causas de la tragedia. A estas actuaciones se suman las investigaciones del Ministerio de Transportes y de los organismos ferroviarios.

El presidente también se ha referido al anterior accidente ferroviario registrado este año en Adamuz y ha señalado que, aunque los indicios apuntan a que ambos sucesos podrían tener causas diferentes, serán los investigadores quienes deban determinarlo.

"Muy probablemente todo indica a que el origen de los dos accidentes nada tiene que ver. Pero eso no me corresponde a mí decirlo, sino a la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios", ha precisado.

Sánchez promete reforzar la seguridad ferroviaria

El jefe del Ejecutivo ha reconocido la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en la red de alta velocidad después de los dos accidentes registrados este año.

"Si tenemos, como debemos, que reforzar aún más la seguridad para volver a reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad, se hará", ha asegurado.

Sánchez ha insistido en que se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas para mejorar la seguridad de los viajeros y responder a los posibles fallos que detecten las investigaciones.

El presidente ha evitado anticipar conclusiones sobre el origen del siniestro y ha remitido cualquier valoración técnica a los organismos competentes, a la Justicia y a los análisis que realicen Adif y Renfe.

Tres días de luto oficial por la tragedia de Urda

Sánchez ha anunciado que el Gobierno declarará tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre, como ya hizo tras el anterior accidente ferroviario.

Durante su comparecencia, ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencias, Protección Civil y las instituciones que han participado en las labores de rescate y atención a las víctimas.

También ha destacado la colaboración de la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo y los ayuntamientos de Urda y Los Yébenes, cuyos vecinos se han volcado en la atención a los afectados.

"España está de luto, abraza a sus víctimas y desde luego el Gobierno de España y todo el Estado está con las víctimas y también con los familiares de las mismas", ha concluido.