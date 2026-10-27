Telegram elimina los grupos de Blocus ante el riesgo de nuevos robos en Madrid y Barcelona

Durante la tarde de ayer se produjeron disturbios en Bilbao con motivo de la concentración promovida por Vito Quiles. El agitador continuaba su ruta por toda España, aunque, en esta ocasión, se vería obligado a suspender su convocatoria por "riesgo muy alto de incidentes". A pesar de la suspensión, Bilbao se convirtió en una auténtica batalla campal, con numerosos contenderos incendiados, una moto de la Policía también quemada y una veintena de detenidos.

Bilbao se suma a Barcelona o A Coruña como ciudades donde se han producido saqueos y destrozos, similares a los vividos en Europa durante las últimas semanas, especialmente en Francia. En el caso de Barcelona, atribuyen la organización de los disturbios a Blocus, mientras que en Bilbao se desconoce quién puede estar detrás.

Ante la oleada de disturbios y la advertencia de nuevas intervenciones este próximo fin de semana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las distintas plataformas de comunicación ya mueven ficha para tratar de evitar nuevos saqueos.

Telegram trata de frenar los nuevos episodios de violencia

Telegram ha comenzado a eliminar grupos vinculados a Blocus después de que se difundieran nuevas convocatorias para el próximo sábado, 31 de octubre. La plataforma busca frenar la organización de nuevos episodios de violencia y robos, tras los graves disturbios registrados en Barcelona el pasado fin de semana.

La decisión llega después de que estos canales experimentaran un crecimiento masivo de usuarios y se utilizaran para difundir mensajes sobre posibles nuevas acciones en distintas ciudades españolas. Según fuentes vinculadas a la aplicación citadas por La Razón, los grupos identificados han sido eliminados por incumplir las condiciones del servicio.

La preocupación se centra en los mensajes que circulaban por Telegram con llamamientos a repetir los incidentes el próximo sábado, coincidiendo con Halloween, en varias ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia. En algunos de ellos se compartían referencias a objetos que podrían utilizarse durante los altercados, así como propuestas para organizar nuevas acciones.

La eliminación de los grupos pretende dificultar que estas convocatorias se sigan difundiendo a través de la plataforma. No obstante, el cierre de estos canales no implica necesariamente que hayan desaparecido todos los espacios relacionados con Blocus ni que no puedan surgir otros nuevos.

Blocus se dio a conocer a través de perfiles anónimos en redes sociales, especialmente TikTok. Desde esas cuentas se difundieron llamamientos a manifestarse bajo el argumento de reclamar mejoras en la educación pública. Posteriormente, los usuarios eran dirigidos a grupos de Telegram y WhatsApp en los que se compartían indicaciones sobre los puntos de encuentro, los recorridos y la forma de acudir a las concentraciones.