¿Quién está detrás de Blocus? La plataforma anónima que alentó los disturbios de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan quién está detrás de Blocus, la plataforma anónima que difundió en redes sociales una convocatoria por la "calidad de los institutos" y que terminó derivando en graves disturbios en Barcelona, donde se produjeron saqueos, barricadas, quema de vehículos y enfrentamientos con la Policía.

El balance de los altercados deja 128 detenidos, 72 de ellos menores, 23 comercios saqueados o vandalizados, 15 policías heridos (14 mossos y un guardia urbano) y el Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado en 36.000 euros los daños ocasionados en el mobiliario urbano.

Convocatoria de Blocus por redes sociales

La convocatoria de Blocus comenzó a circular por redes sociales, principalmente a través de TikTok, utilizada especialmente por adolescentes. La plataforma incluía un código QR para acceder a grupos de Telegram y WhatsApp en los que se ofrecían indicaciones para participar en la protesta: vestir de negro, llevar la cara cubierta y acudir con material pirotécnico.

La comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, ha explicado que la policía catalana trabaja con otros cuerpos europeos para "monitorizar" la difusión de la convocatoria. Los agentes han identificado a 450 personas y han levantado 68 actas administrativas por posesión de armas blancas, sprais, pirotecnia o piedras. Los mossos han dicho que les sorprendió la "violencia extrema" de los incidentes.

Qué es Blocus y quién está detrás

La convocatoria provenía de Blocus, un grupo anónimo que llamaba a manifestarse no solo en Barcelona, sino también en otras grandes ciudades de España, incluido Madrid, por la "calidad del instituto", un lema inspirado en el movimiento "Lycées Indignés" que desde hace semanas ha capitaneado las protestas de estudiantes en Francia. "Más recursos, mejores instalaciones, profesorado suficiente, una educación de calidad", rezaba la convocatoria, que animaba a salir a la calle "como en Francia".

Tras la magnitud de los incidentes y la investigación posterior, Blocus ha borrado ya la cuenta que tenía en TikTok, además de eliminar también todo el contenido que se había publicado en los últimos días.

Reacciones políticas

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntado que la protesta corrió por redes porque "alguien" la hizo circular "con alguna intencionalidad que no es positiva ni para la ciudad, ni para el país, ni para la democracia".

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado de manera indirecta a Israel en un mensaje que ha publicado en 'X': "Más cosas curiosas. ACOM, el brazo híbrido de Netanyahu para desestabilizar España, celebrando lo de anoche en Barcelona. Netanyahu ha amenazado reiteradamente a España con represalias por denunciar su genocidio. ¿A esto se refería? Quizá Vox pueda aclarárnoslo".

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha relacionado al Gobierno de Pedro Sánchez con los disturbios y ha dicho que "se están resistiendo a abandonar el poder con violencia".

En este sentido, ha afirmado que en los últimos días "cargos políticos de la izquierda radical" han justificado "la creciente tensión en las calles". "Ojo, y también al PSOE. Hay que decirlo claro, siempre hablando de esto con la boca pequeña", ha añadido durante un acto en Salamanca al que han asistido los números uno del PP al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El líder de los 'populares' ha afirmado además que "lo que estamos viendo es consecuencia de esa irresponsabilidad. ¿Cómo se atreven a pontificar por la paz en el mundo por la mañana y no garantizarla en su país por la noche? ¿Qué paz garantizan los violentos? ¿La de intimidar a nuestra gente? ¿La de quemar nuestras calles? ¿La de creer que la violencia se puede imponer a la ley?", ha insistido.

"Deje de dar lecciones de paz si la ha dinamitado en su país. Basta ya de lecciones, de amenazas y de violencias. España no es así. Y por mucho que les pese a algunos, el 29 de noviembre lo vamos a demostrar", ha incidido.

Vídeo: Onda Cero | Europa Press