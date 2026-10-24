Julia Otero: "Votar es un arma muy poderosa"

"No hables si no puedes mejorar el silencio", decía Borges. Podemos aplicar en la radio otra versión, que vendría a ser "repite las palabras de otro si las compartes y no las puedes mejorar". Y eso me ha ocurrido esta semana escuchando a Guillermo del Toro durante su intervención en un festival de cine en México.

"Nunca pensé que todo lo que se había ganado se podía perder. A esta generación le entregamos un mundo en ruinas moral y socialmente, desintegrado". Y añadió el ganador de tres Óscar: "Es más fácil parecer inteligente siendo un hijo de la chingada que un solidario; es más fácil parecer inteligente siendo un escéptico cabrón que un creyente que quiere sostener la fe en que podemos unirnos. Los que creemos eso parecemos ingenuos". Lo dijo y, a continuación, Guillermo del Toro contuvo con poco éxito las lágrimas.

También mejoró el silencio otra frase de esta semana que sonó clara y rotunda en Oviedo. La pronunció la madre del punk, doña Patti Smith, antes de recoger su Princesa de Asturias. La escritora dijo: "Son tiempos difíciles donde el arte no es suficiente. Votar es hoy mucho más importante que responder artísticamente".

O sea, 'People Have The Power', su vieja canción, aquella que se convirtió en himno de los que se conmueven y protestan ante las injusticias. Y sí, el voto es un arma muy poderosa que en su país, en Estados Unidos, usarán el 3 de noviembre y en el nuestro, España, el 29.

Buenos días a la buena gente.

Foto: Onda Cero