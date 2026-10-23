Rafa Latorre entrevista al presidente de Asturias, Adrián Barbón, en Más de uno

Los reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía llegaron este jueves a Oviedo para presidir los actos oficiales programados con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias de 2026.

La Familia Real inició su agenda institucional en la capital por la tarde con su asistencia al XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Príncipe Felipe. La familia llegó al auditorio, donde fue recibida entre sonidos de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y otras autoridades.

Barbón responderá este viernes a partir de las 09:00 horas a las preguntas de Rafa Latorre en Más de uno. La entrevista no solo se enmarca en los Premios Princesa de Asturias, sino en plena precampaña electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre.

Según informan medios, el presidente del Principado se encuentra cerca de cerrar dos legislaturas con los presupuestos aprobados y sin haber tenido que recurrir a prórrogas desde 2019.

Además, el próximo lunes 26 de octubre a las 18:00 horas acudirá a un mitin en Gijón junto a Adriana Lastra, Lara Martínez y en el que también participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.