Frente Amplio renuncia a competir con el PSOE en Teruel y abre la puerta a repetir la fórmula en otras provincias

Movimiento de la izquierda para tratar de concentrar sus votos en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Chunta Aragonesista y Frente Amplio han decidido no presentar candidatura al Congreso de los Diputados por Teruel, ante la perspectiva de que ambas formaciones no llegaran a los votos necesarios para obtener un escaño, se retiran para que el PSOE aumente su opción obtener representación en esta provincia.

El movimiento supone un primer paso en una estrategia que podría extenderse a otras circunscripciones donde Frente Amplio considera complicado conseguir diputados. El PSOE ha comenzado a tantear la posibilidad de repetir esta fórmula en otras provincias.

La decisión ha sido anunciada este miércoles por el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, que ha defendido la necesidad de actuar con responsabilidad ante la proximidad de los comicios.

Chunta renuncia a presentar lista al Congreso por Teruel

"En este contexto de extrema polarización, hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos para el Congreso de los Diputados en las circunscripciones de Zaragoza y Alto Aragón (Huesca), mientras que en Teruel solo concurriremos al Senado", ha explicado Pueyo.

"Con esta decisión, Chunta Aragonesista ha escuchado las numerosas peticiones recibidas para actuar con generosidad y responsabilidad, y no por interés partidista, con el objetivo de evitar la dispersión del voto y hacer todo lo posible para conseguir una mayoría progresista, tanto en el Congreso como en el Senado", ha señalado.

De esta manera, la coalición concentrará sus esfuerzos para el Congreso en Zaragoza y Huesca, mientras que en Teruel mantendrá únicamente su candidatura a la Cámara Alta.

El PSOE estudia extender la fórmula a otras provincias

Según las fuentes consultadas por Servimedia, el PSOE ha comenzado a explorar la posibilidad de que Frente Amplio no presente candidaturas en otras circunscripciones donde sus opciones de conseguir representación sean reducidas.

El objetivo de esta fórmula sería evitar que los votos obtenidos por candidaturas que finalmente no logran escaño dificulten las posibilidades de otras formaciones ideológicamente próximas.

Sin embargo, no existe por ahora un acuerdo general entre el PSOE y Frente Amplio para extender esta estrategia a otras provincias.