Ferraz blinda las listas del PSOE con sus afines y provoca una renuncia en bloque en Palencia tras apartar a los críticos

El PSOE afronta la elaboración de sus listas electorales para el próximo 29 de noviembre en medio de nuevas tensiones internas entre Ferraz y algunas federaciones territoriales. La dirección de Pedro Sánchez ha introducido cambios en varias candidaturas al Congreso y al Senado, desplazando a dirigentes vinculados a sectores críticos con el presidente del Gobierno y apostando por perfiles más próximos a la dirección federal.

Según ha informado Ignacio Jarillo en Onda Cero, las modificaciones están provocando un importante malestar en provincias de Castilla y León y Castilla-La Mancha, dos comunidades donde algunos dirigentes socialistas han mantenido discrepancias públicas con Sánchez a lo largo de la legislatura.

Los cambios afectan especialmente a Burgos, Palencia, Toledo, Albacete y Guadalajara, donde las decisiones de Ferraz han generado tensiones con las organizaciones provinciales.

Renuncia toda la lista del PSOE de Palencia al Congreso al cambiar Ferraz a su número

Una situación similar se ha producido en Palencia. La dirección federal ha modificado la candidatura inicialmente respaldada por la organización provincial y ha apartado del primer puesto a Álvaro Bilbao, que contaba con el apoyo de la alcaldesa de la ciudad y secretaria general provincial del PSOE.

Todos los integrantes de la lista propuesta por la militancia del PSOE de Palencia han renunciado a ocupar sus puestos como protesta por la decisión ratificada por el Comité Federal de sustituirle por la veterana Mariluz Martínez Seijo.

Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso han comunicado este lunes a la Permanente del PSOE de Palencia su decisión irrevocable de renunciar a aparecer en la candidatura socialista por la provincia en las elecciones generales del próximo 29 de Noviembre.

Según la postura manifestada por ambos y tal y como ha trasladado el PSOE de Palencia en un comunicado, la decisión tomada por la Comisión Federal de Listas, ratificada posteriormente por el Comité Federal, choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la militancia palentina que optó de forma prácticamente unánime por Álvaro Bilbao como cabeza de lista

Ferraz deja fuera a Luis Tudanca de las listas por Burgos

Uno de los casos más significativos se ha producido en Burgos, donde la Comisión Federal de Listas ha rechazado la propuesta del Comité Provincial para que Luis Tudanca, exsecretario general del PSOE de Castilla y León, encabezara la candidatura al Senado.

Pese al respaldo de la organización provincial, la dirección federal ha optado por situar en su lugar a Aitana Hernando, alcaldesa de Miranda de Ebro, dejando fuera a Tudanca de la candidatura.

La decisión ha generado malestar entre los socialistas burgaleses, que habían apostado formalmente por el exlíder autonómico para representar a la provincia en la Cámara Alta.

Tudanca ha mantenido diferencias con la dirección federal del PSOE, especialmente durante los últimos años de su etapa al frente de la federación de Castilla y León.

Las discrepancias también se han trasladado a Castilla-La Mancha, la comunidad presidida por Emiliano García-Page, uno de los dirigentes socialistas que más abiertamente ha cuestionado algunas decisiones de Pedro Sánchez.

Ferraz ha introducido modificaciones en las candidaturas de Albacete y Guadalajara, mientras que Toledo también figura entre las provincias donde existen tensiones por la confección de las listas.