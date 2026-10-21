El Constitucional rechaza el recurso contra la decisión del Supremo sobre la ley de nietos

El Tribunal Constitucional ha inadmitido este miércoles el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, donde se solicitaba la cautelarísima para detener la suspensión del derecho a voto de hasta 163.000 ciudadanos nacionalizados por la conocida como ley de nietos.

La mayoría del Pleno, en una deliberación conjunta de los doce magistrados, ha apoyado la decisión de no admitir a trámite el recurso alegando una clara precipitación al no haberse agotado la vía judicial previa que debe recorrer en los tribunales antes de solicitar el amparo en el Constitucional.

La mayoría del Constitucional ha aceptado la ponencia del magistrado conservador, Enrique Arnaldo, que recogía la inadmisión por ser la petición "prematura" al no haber sentencia firme por parte del Tribunal Supremo.

De esta forma, la ponencia rompe los tradicionales bloques del Tribunal Constitucional, ya que parte de los magistrados progresistas se han sumado a los votos conservadores.

No obstante, la decisión no ha sido unánime, ya que parte de los jueces considera que impedir el voto a estas personas supone violar sus derechos fundamentales. En concreto, 10 jueces han votado en contra, mientras que dos han votado a favor.

La decisión del Supremo

El origen del caso se encuentra en la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la ley de nietos. La medida, que afecta a 163.020 personas, provoca que no puedan acudir a las urnas de cara a las elecciones generales del 29N.

El fallo del Supremo gira alrededor de una instrucción del Ministerio de Justicia donde se ampliaban los supuestos en los que los nietos de exiliados podían solicitar la nacionalidad española.

En un primer momento, tan solo aquellos que pudieran acreditar ser hijos o nietos de exiliados durante el franquismo podrían obtener la nacionalidad. Sin embargo, una instrucción creada por el Ministerio de Justicia contemplaba nuevos supuestos para adquirir la nacionalidad española. Dicha decisión daba por hecho que todos los emigrantes españoles entre 1939 y 1955 eran exiliados políticos, aunque se hubieran marchado por motivos económicos.

Tras ampliarse esta norma, el Supremo tomó la decisión de suspender de manera cautelar el derecho a voto de aquellos que viven fuera de España. Para poder votar, el consulado de estos ciudadanos deberá certificar que no se acogieron a esa instrucción.

Los motivos del recurso presentado por el Defensor del Pueblo

El organismo presidido por Ángel Gabilondo alegaba en el recurso que la celebración de elecciones del próximo 29 de noviembre "conlleva una serie de trámites y actos preclusivos muy próximos en el tiempo que, en este caso, no podrían cumplirse de no adoptarse la medida cautelar de manera inmediata".

A su entender, la decisión del Supremo vulneraba los derechos a la igualdad, a la participación en los asuntos públicos y a la tutela judicial efectiva. Asimismo, destacaba que "el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble".

La Junta Electoral Central envía la documentación

La Junta Electoral Central (JEC) acordó enviar la documentación electoral a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes con el objetivo de que llegue a todos los que no se encuentren afectados por la ley de nietos.

Tras ello, el Supremo dio un plazo de 24 horas, que se cumple hoy a las 15:00 horas, para que las partes personadas presenten alegaciones a la decisión. De esta forma, la Abogacía General del Estado, la Fiscalía Vox e Iustitia Europa, las partes de la causa, pueden presentar las alegaciones que consideren.

Iustitia Europa ya lo ha hecho y ha registrado un escrito en el que reclama al Tribunal Supremo que advierta sobre posibles incurrencias en un delito electoral si efectivamente estos inscritos votan el 29N.