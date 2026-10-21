Trump acusa a España de "no haber hecho nada" cuando miles de migrantes "inundaron" Ceuta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a España de "no haber hecho nada" al respecto de su política migratoria tras la crisis que estalló en Ceuta en el mes de julio, cuando la ciudad autónoma sufrió la llegada de más de 80.000 personas a nado. Según el máximo mandatario estadounidense, decenas de miles de migrantes se "abalanzaron e inundaron el país" desde Marruecos.

Así lo explicó Trump en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, afirmando que "España no ha hecho nada" al respecto. Unas declaraciones que fueron acompañadas de su defensa de la política restrictiva en materia migratoria.

Según el presidente, las movilizaciones de estudiantes y sindicatos son, en realidad, un problema causado por los migrantes. "Los mandan, entran, llegan de todas partes del mundo, de países que tienen muchos, muchos problemas. Europa tiene que cambiar la forma en la que hace las cosas", sentenció.

Milei acusa al Gobierno de "fomentar" la invasión

Horas más tarde, el presidente argentino, Javier Milei, ha asegurado que lo que está ocurriendo en Ceuta es "emblemático del accionar de la izquierda", acusando al Gobierno socialista de Pedro Sánchez de fomentar la "invasión" por intereses electorales.

"Los socialistas prefieren peinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo", ha afirmado este miércoles en un desayuno informativo en Madrid.

En su intervención, Milei ha apuntado que la entrada masiva de migrantes procedentes del norte de África "no fue un accidente" ni "una casualidad", "y las consecuencias ya se están viviendo como no podía ser de otra manera".

"Las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres que ya no pueden siquiera salir a caminar solas por las noches por muchos barrios de las principales ciudades", ha añadido.

Albares pide "dejar tranquila a España" durante las elecciones

Tras las graves acusaciones vertidas sobre el Ejecutivo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido "dejar tranquila a España" durante el periodo electoral, afeando que desde la oposición se proceda a "jalear" a quienes tratan de intervenir en los comicios del 29 de noviembre.

"Es evidente que hay fuerzas externas que intentan dividirnos a los españoles y a los europeos", ha declarado esta mañana el ministro en una entrevista para TVE. En ella, Albares ha subrayado la existencia en los últimos años de "interferencias e injerencias en todos los procesos electorales", y ha recalcado que "no son personas externas a la Unión Europea y a España quienes van a velar y quienes van a dar consejos para el bienestar de los europeos y de los españoles".