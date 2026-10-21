Milei llama "impresentable dictador" a Pedro Sánchez

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha llamado "impresentable dictador" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y considera que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas.

Así se ha manifestado Milei al llegar al encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que se esperaban ataques al Ejecutivo socialista, pero se confiaba en que no se cruzarán límites que podían llevar a un choque diplomático.

Concretamente, Milei ha dicho que "en los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI y su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez".

Milei ha resaltado que España tiene "un lugar muy especial" en su corazón, "tanto por ser presidente de la nación argentina como por ser un liberal libertario acérrimo". Se ha mostrado agradecido a España "porque es la que trajo la civilización occidental a América" y ha manifestado que los argentinos "nos sabemos herederos y beneficiarios de esa gran gesta civilizatoria y por ese motivo seguimos manteniendo con España un vínculo profundo y estrecho".

Sánchez contrataca a la visita de Milei: "Soy zurdo"

El presidente argentino ha proferido estas palabras contra el presidente del Gobierno español en el primer acto previsto en su visita a España en la que no ha solicitado ninguna reunión con miembros del Ejecutivo. Tanto Pedro Sánchez como el PSOE le han dado la "bienvenida" con sendos vídeos en redes sociales en los que se reivindican como zurdos.

En el caso del PSOE también ha desplegado en la sede de Ferraz una lona en la que se puede leer "los zurdos te dan la bienvenida".

El PSOE ha desplegado una lona en la fachada de su sede madrileña | EFE/PSOE

Ayuso se reunirá con Milei esta tarde

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha confirmado que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá esta tarde a las 17.00 horas una reunión institucional con el presidente argentino. Se trata de la segunda reunión de Ayuso con Milei tras la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en junio de 2024.

Precisamente Milei acaba de decir en este desayuno de Forum Economía que es "amigo" del líder del Vox, Santiago Abascal, y de Ayuso.