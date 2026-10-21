Pedro Sánchez contrataca a la visita de Milei con un vídeo en el que se reivindica como "zurdo": "Y a mucha honra"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la visita a Madrid del presidente de Argentina, Javier Milei, donde ironizan con las habituales críticas del mandatario argentino contra las políticas de izquierda. Coincidiendo con la llegada de Milei a la capital para participar en diversos actos y foros, los socialistas han optado por 'sacar a relucir' su modelo social y económico así como las medidas que han tomado.

A través de un vídeo publicado en la red social X (antes Twitter), Sánchez ha afirmado estar orgulloso de ser "zurdo", calificativo que usa el presidente argentino para descalificar a los que no cumplen con sus ideales. "Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas", ha subrayado el presidente español, para enumerar después medidas del Gobierno en materia de pensiones, subida del salario mínimo, la conciliación familiar, el aborto o la defensa de la paz en contra de la guerra, en contraposición a las políticas impulsadas por el dirigente argentino.

La lona en Ferraz: "Los zurdos te dan la bienvenida a España"

En paralelo a la publicación del jefe del Ejecutivo en su cuenta persona de X, la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid ha desplegado una gran lona en la fachada de su edificio para dar la "bienvenida" al mandatario argentino. "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa", decía el cartel de Ferraz. Los socialistas han sacado pecho, además, en su publicación de X de estar "orgullosos" de ser zurdos.

Lona en la facha del PSOE en Ferraz ante la visita del presidente argentino, Javier Milei, a España | Perfil de X del PSOE

Milei llama a Sánchez "impresentable dictador"

La respuesta del líder argentino, Javier Milei, ha venido en un momento de tensión por los diversos intercambios que han tenido desde la llegada del argentino a España. Milei ha calificado a Sánchez en un foro económico como un "dictador". El mandatario argentino ha defendido su ideario liberal durante su intervención en el que tampoco ha dudado en definir a Sánchez de "impresentable dictador". "Por eso fomenta la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto. Y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo", ha subrayado el argentino.

Es por eso que ha instado a recordar que "no hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas, solo hay ansias de poder" y ha defendido que, puesto que España es "la cuna del liberalismo", "es una deuda de honor que tienen con su propia sangre, sacar a los socialistas a patadas" del poder.