Milei acusa a Sánchez tras la crisis migratoria en Ceuta: "Usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos y que voten por él"

La crisis migratoria en Ceuta ha propiciado numerosas críticas sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Países miembros de la Unión Europea como Italia, Finlandia o Suecia pusieron de manifiesto sus reproches a la política migratoria de España.

Por su parte, la oposición también cargó contra el presidente. Tanto PP como Vox han centrado sus reproches en la actuación del Ejecutivo y su gestión de la crisis en Ceuta. Y es que según han apuntado ambos partidos, Pedro Sánchez conocía la posibilidad de una llegada masiva de migrantes, lo que ha derivado en numerosas críticas por no haber tomado medidas.

Pero no queda ahí. A todas estas críticas se ha sumado el presidente de Argentina Javier Milei, quien ha acusado al presidente de "encabezar una tiranía".

Milei carga contra Sánchez tras la crisis en Ceuta

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de encabezar una tiranía, usando a los inmigrantes para que voten a su favor. Milei ha criticado al mandatario español durante una entrevista en la noche del domingo en la señal de noticias LN+.

Al ser consultado sobre la crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta, el jefe de Estado argentino ha apuntado que la invasión de marroquíes a la ciudad española es consecuencia de las políticas de Sánchez. "En el caso de España, Sánchez los usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos y que voten por él y digamos perpetuar su tiranía".

Estas declaraciones llegan después de que el pasado sábado, Milei se pronunciara por primera vez sobre lo ocurrido en Ceuta. A través de un mensaje en X, Milei señalaba al socialismo como responsable del problema migratorio entre España y Marruecos. "Cuando las personas despiertan... El final del socialismo se acerca... ÁNIMO ESPAÑA".

Milei carga contra la Unión Europea

Además de culpar a Pedro Sánchez, el mandatario argentino también repartió responsabilidades a las políticas de la Unión Europea. "Esto es una política deliberada planteada por la Unión Europea que se llama multiculturalismo. Europa tiene un grave problema. Europa compró todas las estupideces del wokismo. Las compró todas y no dejó ninguna por comprar. Se convirtió en la nueva religión y todos repiten el mismo mantra, que fue la iniciativa del nuevo milenio, y luego la agenda 2030 y luego la 2045", ha afirmado Milei.