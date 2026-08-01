Última hora de la crisis migratoria en Ceuta: aumenta a 67 el número de migrantes muertos que ha intentado cruzar la frontera

Unos 69.500 migrantes regresan a Marruecos, según las fuentes policiales

Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 69.500 migrantes han salido en las últimas 30 horas de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves, mientras esta mañana comienzan a instalarse barreras de contención en el espigón de la frontera del Tarajal.

Fuentes policiales han indicado a EFE que en estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva e incluso otros que en el día de ayer habrían entrado y salido en más de una ocasión.

En cuanto a los datos de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos, el Ministerio del Interior cifró en 50.000 las entradas del día 30, mientras que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, afirmó que podrían haber alcanzado las 60.000.

Fuentes de Interior han informado esta mañana que la noche en Ceuta ha transcurrido con normalidad, que las entradas "se han detenido en su totalidad" y que han continuado la salidas hacia Marruecos.