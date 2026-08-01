Última hora de la crisis migratoria en Ceuta: aumenta a 67 el número de migrantes muertos que ha intentado cruzar la frontera
Migrantes que lograron entrar a nado a Ceuta en los últimos días están regresando por su propia voluntad al lado marroquí, a la localidad de Castillejos, ante el cierre generalizado de tiendas y comercios en la ciudad autónoma.
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Unos 69.500 migrantes regresan a Marruecos, según las fuentes policiales
Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 69.500 migrantes han salido en las últimas 30 horas de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves, mientras esta mañana comienzan a instalarse barreras de contención en el espigón de la frontera del Tarajal.
Fuentes policiales han indicado a EFE que en estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva e incluso otros que en el día de ayer habrían entrado y salido en más de una ocasión.
En cuanto a los datos de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos, el Ministerio del Interior cifró en 50.000 las entradas del día 30, mientras que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, afirmó que podrían haber alcanzado las 60.000.
Fuentes de Interior han informado esta mañana que la noche en Ceuta ha transcurrido con normalidad, que las entradas "se han detenido en su totalidad" y que han continuado la salidas hacia Marruecos.
Óscar Puente: "No quiero que España sea una sucursal de Trump o de Netanyahu"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reflexionado en su cuenta de Twitter sobre la situación que está viviendo Ceuta y, por ende, España. Así las cosas, se ha mostrado muy contundente: "¿Sabéis qué? Yo quiero que España sea una nación soberana en un mundo interconectado. No quiero que sea una sucursal de Trump o de Netanyahu".
Marlaska se reúne con el Delegado del Gobierno en Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, va a reunirse a las 10:00 horas con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, así como con mandos de Policía Nacional y de la Guardia Civil. Posteriormente, ofrecerá una comparecencia ante los medios.
Comienza la instalación de la barrera de contención en El Tarajal tras una noche de "normalidad"
La noche en la ciudad autónoma de Ceuta ha transcurrido con normalidad. Las entradas se han detenido en su totalidad y han continuado las salidas hacia Marruecos, sin incidentes destacables, tal y como han informado fuentes gubernamentales.
Asimismo, hacia las 7:50 horas ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal. El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.
Un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática.
Es una 'frontera visible' con la que el Gobierno considera que ya no sabe una "interpretación interesada" de la ley, tal y como dijo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El primer ministro eslovaco rechaza la exclusión de España de Schengen, pero critica la actitud "laxa" en migración
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha manifestado su respaldo a España por la crisis migratoria desatada en la ciudad autómoma de Ceuta, y ha descartado su exclusión del espacio Schengen, si bien ha criticado que la postura "laxa" de algunos gobiernos dentro de la Unión Europea en materia de inmigración.
"Hay que apoyar a España en la lucha contra la inmigración ilegal. Hoy también me he sumado a la iniciativa de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la que se pide una respuesta firme por parte de las instituciones de la UE", ha señalado en un extenso mensaje difundido en sus redes sociales en el que, sin embargo, ha dicho que "no creo que excluir a España del espacio Schengen sea la solución adecuada".
Fico ha defendido que "cualquier país que necesite ayuda para salvaguardar esas fronteras debería recibir el máximo apoyo posible mediante el despliegue de agentes de policía y el equipamiento técnico necesario para la protección fronteriza", lo cual, ha dicho, su gobierno está dispuesto a ofrecer ahora a España.
El primer ministro ha abogado por "hacer todo lo posible --e incluso lo que pueda parecer imposible-- para impedir que los inmigrantes ilegales entren en el territorio de los Estados miembros de la UE sin autorización".
En esta línea, ha criticado la "hipocresía de muchos" gobiernos y representantes del bloque comunitario, a quienes afea que "hace solo unos años, con su enfoque laxo, permitieron que los migrantes ilegales entraran en los países de la UE en grandes cantidades, provocando graves crisis".
La estrategia de algunos inmigrantes: esperan a que la mayoría se vaya para "tener más posibilidades"
Ashraf, de 32 años y natural de Ifrán, ha contado a Europa Press que su estrategia es distinta: va a intentar quedarse en Ceuta el tiempo suficiente para que otros migrantes se marchen y, cuando queden pocos, tener más posibilidades de encontrar un trabajo o marchar hacia la Península.
Tras sostener que para él Ceuta es "un punto en el camino", ha criticado la "estrategia de la Policía" pidiendo a los comercios que cierren para obligar a los migrantes a volver a territorio marroquí, y también han cargado contra sus compatriotas residentes en la Ciudad Autónoma por no ayudarles y, en algunas ocasiones, hasta agredirles "con cuchillos".
Aunque cree que la gente sale en masa de Marruecos por las condiciones de vida, sí que ha sostenido que el flujo de migrantes es "una decisión política". "Si Marruecos quiere, por la frontera no pasa ni un mosquito", ha ironizado, añadiendo que esas críticas no las hace en su país porque por protestar le puede caer "una pena de 20 años a cada uno".
Algunos inmigrantes aseguran que se enteraron por Instagram de que había compañeros cruzando a España y les siguieron
Ahmed y Youssef, dos jóvenes de 20 y 21 años provenientes de la localidad marroquí de Chauen han trasladado a Europa Press que han decidido venir a la frontera porque se enteraron por Instagram que había gente cruzando hacia España y que era fácil de hacerlo, descartando que alguna mafia les motivara a hacerlo.
"En Marruecos no hay trabajo o los salarios son bajos, a mí me pagan 3.000 dirhams al mes (unos 280 euros)", ha narrado Youssef chapurreando varias palabras en inglés, y añadiendo que van a volver porque llegaron el viernes a las 14.00 horas y se han encontrado todo cerrado.
Del mismo modo que otros ciudadanos marroquíes, han vuelto a Marruecos a pie por la frontera, escoltados por militares del Ejército que les indicaban cómo ir a Castillejos. Eso sí, ambos amigos tienen también intención de comer y beber algo para probar suerte nuevamente en los próximos días porque han visto que "la Policía no dice nada" a su llegada.
Marruecos detiene a 70 personas por incidentes violentos durante la crisis migratoria
Marruecos ha detenido en las últimas horas a 70 personas por su presunta implicación en los incidentes violentos registrados tras el cruce irregular de decenas de miles de personas hacia el enclave español de Ceuta, una crisis que se ha cobrado al menos 57 víctimas mortales.
Los detenidos son investigados por delitos relacionados con tentativa de homicidio, incendio intencionado y daños a bienes públicos y privados, según indicaron a EFE fuentes próximas a la investigación.
Los cargos se derivan de los enfrentamientos ocurridos en la madrugada del viernes en Fnideq (Castillejos), donde grupos minoritarios atrincherados en las colinas próximas al paso fronterizo con Ceuta se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes e incendiaron varios vehículos.
Cientos de migrantes que cruzaron a Ceuta regresan a Marruecos ante el cierre de comercios para reponer fuerzas y volver a cruzar
Migrantes que lograron entrar a nado a Ceuta en los últimos días están regresando por su propia voluntad al lado marroquí, a la localidad de Castillejos, ante el cierre generalizado de tiendas y comercios en la ciudad autónoma y la dificultad de acceder a comida y agua, con la intención de comer y recuperar fuerzas y tratar de intentar de nuevo cruzar a España.
Así lo han manifestado varios migrantes que han dado su testimonio a Europa Press en los alrededores de la playa del Tarajal, donde también han señalado que no están contentos en Marruecos y que creen que merece la pena volver a intentarlo ante lo que consideran como un precario dispositivo policial en la frontera.
"Llegamos el sábado y no nos han dado comida en tres días", se ha quejado Mohamed, de 15 años, que envuelto en una manta de la Cruz Roja ha relatado que viene desde Fez y que él y sus amigos que también han cruzado tienen "sueños que intentar cumplir" y "mucho talento", pero que Marruecos no les quiere allí.
Varios migrantes acampados fuera del Centro de Estancia Temporal intentan asaltar el recinto a la fuerza
Un grupo de varias decenas de migrantes que viven en los exteriores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, por tener cubiertas todas sus plazas, han asaltado esta noche el recinto y han intentado entrar a la fuerza.
La situación se ha producido esta noche de viernes cuando varios grupos de migrantes -marroquíes, subsaharianos y argelinos principalmente- que están a las afueras del CETI han intentado forzar su acceso y entrar a estas instalaciones.