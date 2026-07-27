27/07/2026 Lo contó la radio - Con Julia Otero

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Julia Otero repasa en Lo contó la radio su trayectoria ante los micrófonos, desde sus inicios en Radio Sabadell hasta sus tres etapas en Onda Cero: La Radio de Julia, Julia en la Onda por las tardes y Julia en la Onda en fin de semana. La periodista revive los momentos clave de su carrera a través de más de una veintena de grabaciones históricas que recorren la evolución de una de las voces más influyentes de la radio española.

Los comienzos en Radio Sabadell con apenas 17 años, el salto a Radio Juventud de Barcelona y Radio Miramar, su etapa junto a Luis del Olmo en Protagonistas, el nacimiento de La Radio de Julia en Onda Cero (que estaría una temporada en la parrilla nocturna y otros siete haciendo historia por las tardes), el primer Premio Ondas en 1994, el descubrimiento radiofónico de Pablo Motos, el conocido "agostazo" de 1999, su paso por Punto Radio y el regreso a Onda Cero son algunos de los capítulos que Julia Otero repasa en esta conversación para Lo contó la radio.

A lo largo de la entrevista, la periodista escucha y comenta más de veinte documentos sonoros de distintas etapas de su carrera, muchos de ellos inéditos para el gran público, que permiten reconstruir cronológicamente una trayectoria fundamental para entender la radio española de las últimas décadas. Un viaje por la memoria de las ondas en el que también aparecen nombres como Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Xavier Sardà, Encarna Sánchez, Josep Cuní, Maricarmen Juan o Pablo Motos, entre otros, mientras Julia comparte recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre una vida dedicada a la radio.