El juez autoriza investigar las cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas y su secretaria

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a investigar diferentes cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas, Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor autoriza a los agentes adscritos a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF a "ampliar la información que se considere pertinente" sobre varias cuentas bancarias.

El magistrado advierte de que "en el caso de que los servicios centrales de la entidad bancaria no tengan acceso a dicha información, bajo ningún concepto se contacte con la sucursal bancaria en cuestión".

Cuentas bancarias

Estas diligencias se enmarcan en el 'caso Plus Ultra', en el que el instructor investiga presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, en la que el juez sitúa a Zapatero como líder de una presunta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, hechos por los que acordó su imputación.

Calama también permite a los agentes que investiguen determinadas cuentas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero y dueño de Análisis Relevante, mercantil investigada en el proceso por haber realizado pagos bajo sospecha al entorno del expresidente, supuestamente a cambio de su presunta mediación en el rescate.

De la misma forma, el instructor da luz verde a los investigadores para que analicen otros productos bancarios de sociedades bajo sospecha en el proceso, tales como Inteligencia Prospectiva. Así, el instructor libra los oficios y mandamientos oportunos para reclamar documentación y extractos de movimientos bancarios.

El juez ordena, además, la apertura de una pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, "quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas".

"Una vez realizada dicha depuración conforme a los criterios establecidos, únicamente se incorporarán a las actuaciones principales los informes que contengan el análisis de la información recibida, así como los anexos que incluyan los datos a los que dichos informes hagan referencia expresa, quedando todo ello accesible para las partes personadas", añade Calama.

El papel de la secretaria de Zapatero

Respecto de Alcázar, la UDEF indica que "tendría un papel relevante" en la presunta operativa, "constatándose su intervención en la gestión de las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos".

Los investigadores recalcan que "hasta la fecha no se ha tenido constancia" de que la secretaria de Zapatero haya recibido fondos procedentes, "directa o indirectamente, del entramado societario investigado".

"Sin embargo, en atención a su rol relevante en la organización, se estima conveniente efectuar consultas básicas relativas a su patrimonio", aduce.

Así las cosas, la UDEF ha constatado que compró un inmueble en el municipio madrileño de Velilla de San Antonio, todo ello "sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros".

"No se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada", indica.

Los movimientos de la sociedad ASP Rentas

Por otro lado, la UDEF expone que ha tenido conocimiento de que la empresa ASP Rentas "es la sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez" que registra un mayor volumen de movimientos de fondos en sus cuentas bancarias.

Así, da cuenta de un volumen de entradas de 1.984.521,15 euros, frente a 1.996.984,41 euros de salidas en el periodo de 2020 a 2025. Unas cifras que "contrastan con los ingresos declarados (89.540 euros)".

Analizando las operativas de esta sociedad, la UDEF señala que existen "indicios sólidos sobre su empleo como sociedad instrumental", considerando que es necesario analizar el destino y trazabilidad de los fondos.