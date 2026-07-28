ESPAÑA

El Gobierno aprueba el indulto parcial de Laura Borràs por sus delitos de prevaricación y falsedad documental

El Ejecutivo aprobó este martes el indulto parcial a la expresidenta de Junts, por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años. La condena fue dictada por presuntamente favorecer a la Institución de las Letras Catalanas.

Europa Press

Madrid |

La expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs (c), durante la manifestación convocada por la ANC, a 11 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).
La expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs (c), durante la manifestación convocada por la ANC, a 11 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). | Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial a la expresidenta de Junts Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años.

Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el resto de la pena --multa e inhabilitación de 4 años y 1 día-- se mantiene.

La administración también ha expresado que el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que condenó a Borràs, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".

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