El Gobierno aprueba el indulto parcial de Laura Borràs por sus delitos de prevaricación y falsedad documental

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial a la expresidenta de Junts Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años.

Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el resto de la pena --multa e inhabilitación de 4 años y 1 día-- se mantiene.

La administración también ha expresado que el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que condenó a Borràs, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".