El cabreo del alcalde de Navas del Rey en Más de uno: "No puede ser que no dejen entrar a los vecinos y que esté lleno de cámaras de televisión"

Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey, una de las poblaciones más castigadas por los incendios en la zona suroeste de Madrid, ha expresado su rotunda indignación porque sus vecinos lleven cuatro días evacuados en un polideportivo mientras el pueblo "está lleno de cámaras de televisión".

Notablemente enfadado, el alcalde ha criticado en Más de uno que sus vecinos "se enteren de que el pueblo ha ardido por los cuatro costados por las televisiones, no puede ser que no dejen entrar a los vecinos que han perdido todo a sus casas y que esté lleno de cámaras de televisión".

"Estamos indignados, estamos cabreados, se nos ha quemado el cien por cien de nuestro municipio", ha abundado Peral en su enfado, "se nos han quemado más de cien casas y no dejan entrar a los vecinos y resulta que las cámaras se pasean por todo el pueblo".

El remate es que estén evacuados y vean por televisión un periodista delante de su chalet quemado

El alcalde entiende que no se ha gestionado "nada bien" la información e insiste en el estado de ánimo de sus vecinos. "La gente está muy cabreada y a punto de estallar y el remate es que estén evacuados y viendo por televisión un periodista delante de su chalet quemado, no puede ser", ha señalado.

Peral ha criticado que lo único que se haga sea restringir y se ha preguntado si "lo que se está intentando es proteger la vida humana o que no se vea lo mal que se está trabajando". "Hay que poner un poco de orden", ha zanjado.

Y dicho esto ha colgado el teléfono y no ha dejado que Miguel Ondarreta le hiciera más preguntas.

La reacción de los tertulianos: "Esta gente está haciendo su trabajo"

Esta reacción del alcalde de Navas del Rey ha provocado los comentarios de los tertulianos. "No se puede trasladar el cabreo de una situación que se está viviendo a los medios que lo están transmitiendo, esta gente está haciendo su trabajo", ha recalcado Casimiro García Abadillo.

Ainhoa Martínez por su parte entiende que el alcalde ha volcado la indignación y frustración que tiene en la entrevista de hoy contra una cadena de comunicación que permite que personas que han perdido su casa se enteren por los medios y no por las personas que están al frente de ese operativo". Ha insistido en que "es importante mantener la calma", pero creo que "la crítica no es a los medios" sino a que no los vecinos no entienden que no puedan entrar y sí un periodista.

Para Javier Caraballo la irritación del alcalde refleja el estado de ánimo actual de los vecinos que no comprenden que se les impida el paso cuando están viendo a los periodistas por televisión.

Cuatro días de evacuación

Los incendios de la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid han provocado la evacuación de 23 municipios, con 59.488 personas afectadas, y el confinamiento de otros siete, afectando a 29.132 ciudadanos, según datos del Ministerio del Interior.

En la Comunidad de Madrid son 12 los municipios evacuados: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.

Y cuatro las localidades confinadas: San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.