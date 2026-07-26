El rey alaba la "ejemplar" coordinación y lamenta la "incalculable" pérdida de patrimonio natural

El rey Felipe VI ha elogiado la "ejemplar" coordinación de todas las administraciones para hacer frente a los incendios de Ávila, Madrid y Toledo que han calcinado un patrimonio natural "incalculable".

El rey ha invitado a reflexionar sobre el futuro para ver "qué se puede hacer mejor" en los tiempos en los que no hay incendios y ha agradecido a los países que están brindando sus medios para luchar contra los fuegos.

Junto a la reina Letizia y acompañado de la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez, el rey ha visitado el polideportivo de esta localidad, que acoge unos 200 desalojados por el incendio activo en la sierra oeste de la región madrileña.

Tras señalar que los focos siguen muy activos y "con mucho riesgo", Felipe VI ha trasladado los medios de comunicación que se dan "algunos síntomas positivos de la evolución" y del trabajo que están realizando todos los medios disponibles.

Así, ha agradecido el trabajo de todos los servicios de emergencia, empezando por la UME, al mando de la operación al haber sido declarada la emergencia nacional, pero también a los efectivos de Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil o voluntarios. "Todos están haciendo una labor espectacular, profesional, entregada, sufrida que hay que agradecer y alabar", ha aseverado.

Felipe VI ha destacado que la coordinación entre todas las administraciones está siendo "ejemplar", una cooperación que, a su juicio, lanza "un buen mensaje", pues "unidos se puede afrontar cualquier riesgo".

El rey apuesta por un mayor apoyo de la UE en gestión de incendios

Ha garantizado que se están empleando "todos los medios posibles" humanos y materiales, para paliar esta situación y luchar contra el enemigo principal, que son los incendios, y lograr preservar las vidas humanas y minimizar los daños.

El monarca ha incidido en que el mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea está funcionando y "posiblemente hay que pensar en potenciarlo aún más" ante la situación de riesgo que vive España y de manera simultánea también Francia: "Hay que repartir ese esfuerzo", ha afirmado.

Por su parte, la reina Letizia ha asegurado que en estos momentos "tiene sentido escuchar con atención a los vecinos para saber cómo se sienten, cuál ha sido esa salida precipitada de su casa, además de la tristeza la angustia o la incertidumbre que transmiten".

Letizia ha incidido en las cuestiones que estos desalojados dejan en el aire y ha reivindicado "sobre todo esa pregunta de 'qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar'".